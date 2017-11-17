Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2017)

17 ноября, 2017 09:29

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 61,36 -0,51 4,54 Нефть WTI (доллар/баррель) 55,14 -0,19 1,42 Золото (доллар/унция) 1 278,2 0,5 128,2 Индексы Dow-Jones 23 458,36 187,08 3 695,76 S&P 500 2 585,64 21,02 346,81 Nasdaq 6 793,29 87,08 1410,18 Nikkei 22 415,39 91,69 3 301,02 Dax 13 047,22 70,85 1 566,16 FTSE 100 7 386,94 14,33 244,11 CAC 40 5 336,39 35,14 474,08 Shanghai Composite 3 399,25 -3,274 295,61 Bist 100 106 976,7 -739,83 28 838,01 RTS 1 126,52 9,99 -25,81 Валюта USD/EUR 1,177 -0,0021 0,1254 USD/GBP 1,3195 0,0024 0,0857 JPY/USD 113,06 0,18 -6,23 RUB/USD 59,6907 -0,5258 -1,5823 TRY/USD 3,8628 -0,0181 0,3351 CNY/USD 6,6303 0,0063 -0,3147