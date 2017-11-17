Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2017)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|61,36
|-0,51
|4,54
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|55,14
|-0,19
|1,42
|Золото (доллар/унция)
|1 278,2
|0,5
|128,2
|Индексы
|Dow-Jones
|23 458,36
|187,08
|3 695,76
|S&P 500
|2 585,64
|21,02
|346,81
|Nasdaq
|6 793,29
|87,08
|1410,18
|Nikkei
|22 415,39
|91,69
|3 301,02
|Dax
|13 047,22
|70,85
|1 566,16
|FTSE 100
|7 386,94
|14,33
|244,11
|CAC 40
|5 336,39
|35,14
|474,08
|Shanghai Composite
|3 399,25
|-3,274
|295,61
|Bist 100
|106 976,7
|-739,83
|28 838,01
|RTS
|1 126,52
|9,99
|-25,81
|Валюта
|USD/EUR
|1,177
|-0,0021
|0,1254
|USD/GBP
|1,3195
|0,0024
|0,0857
|JPY/USD
|113,06
|0,18
|-6,23
|RUB/USD
|59,6907
|-0,5258
|-1,5823
|TRY/USD
|3,8628
|-0,0181
|0,3351
|CNY/USD
|6,6303
|0,0063
|-0,3147
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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