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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2017)

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 61,36 -0,51 4,54
    Нефть WTI (доллар/баррель) 55,14 -0,19 1,42
    Золото (доллар/унция) 1 278,2 0,5 128,2
    Индексы
    Dow-Jones 23 458,36 187,08 3 695,76
    S&P 500 2 585,64 21,02 346,81
    Nasdaq 6 793,29 87,08 1410,18
    Nikkei 22 415,39 91,69 3 301,02
    Dax 13 047,22 70,85 1 566,16
    FTSE 100 7 386,94 14,33 244,11
    CAC 40 5 336,39 35,14 474,08
    Shanghai Composite 3 399,25 -3,274 295,61
    Bist 100 106 976,7 -739,83 28 838,01
    RTS 1 126,52 9,99 -25,81
    Валюта
    USD/EUR 1,177 -0,0021 0,1254
    USD/GBP 1,3195 0,0024 0,0857
    JPY/USD 113,06 0,18 -6,23
    RUB/USD 59,6907 -0,5258 -1,5823
    TRY/USD 3,8628 -0,0181 0,3351
    CNY/USD 6,6303 0,0063 -0,3147
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