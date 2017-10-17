Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.10.2017)

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|57,82
|0,65
|1
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,87
|0,42
|-1,85
|Золото (доллар/унция)
|1 303
|-1,6
|153
|Индексы
|Dow-Jones
|22 956,96
|85,24
|3194,36
|S&P 500
|2 557,64
|4,47
|318,81
|Nasdaq
|6 624
|18,2
|1 240,89
|Nikkei
|21 316,19
|161,01
|2 201,82
|Dax
|13 003,7
|11,83
|1 522,64
|FTSE 100
|7 526,97
|-8,47
|384,14
|CAC 40
|5 362,88
|11,14
|500,57
|Shanghai Composite
|3 378,47
|-12,053
|274,83
|Bist 100
|106 474,5
|248,76
|28 335,8
|RTS
|1 158,24
|1,6
|5,91
|Валюта
|USD/EUR
|1,1796
|-0,0024
|0,128
|USD/GBP
|1,3251
|-0,0034
|0,0913
|JPY/USD
|112,19
|0,37
|-7,1
|RUB/USD
|57,2693
|-0,0717
|-4,0037
|TRY/USD
|3,6464
|0,0113
|0,1187
|CNY/USD
|6,5898
|0,0102
|-0,3552
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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