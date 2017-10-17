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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.10.2017)

    Нефть Brent – 57,82 доллара/баррель

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 57,82 0,65 1
    Нефть WTI (доллар/баррель) 51,87 0,42 -1,85
    Золото (доллар/унция) 1 303 -1,6 153
    Индексы
    Dow-Jones 22 956,96 85,24 3194,36
    S&P 500 2 557,64 4,47 318,81
    Nasdaq 6 624 18,2 1 240,89
    Nikkei 21 316,19 161,01 2 201,82
    Dax 13 003,7 11,83 1 522,64
    FTSE 100 7 526,97 -8,47 384,14
    CAC 40 5 362,88 11,14 500,57
    Shanghai Composite 3 378,47 -12,053 274,83
    Bist 100 106 474,5 248,76 28 335,8
    RTS 1 158,24 1,6 5,91
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