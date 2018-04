Main indicators of world commodity, stock and currency markets (17.10.2017)

17 October, 2017 09:55

Baku. 17 October. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Currency Brent (dollar/barrel) 57,82 0,65 1 WTI (dollar/barrel) 51,87 0,42 -1,85 Gold (dollar/ounce) 1 303 -1,6 153 Indices Dow-Jones 22 956,96 85,24 3194,36 S&P 500 2 557,64 4,47 318,81 Nasdaq 6 624 18,2 1 240,89 Nikkei 21 316,19 161,01 2 201,82 Dax 13 003,7 11,83 1 522,64 FTSE 100 7 526,97 -8,47 384,14 CAC 40 INDEX 5 362,88 11,14 500,57 Shanghai Composite 3 378,47 -12,053 274,83 Bist 100 106 474,5 248,76 28 335,8 RTS 1 158,24 1,6 5,91 Currency USD/EUR 1,1796 -0,0024 0,128 USD/GBP 1,3251 -0,0034 0,0913 JPY/USD 112,19 0,37 -7,1 RUB/USD 57,2693 -0,0717 -4,0037 TRY/USD 3,6464 0,0113 0,1187 CNY/USD 6,5898 0,0102 -0,3552