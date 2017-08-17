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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.08.2017)

    Нефть Brent – 50,27 доллара/баррель

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 50,27 -0,53 -6,55
    Нефть WTI (доллар/баррель) 46,78 -0,77 -6,94
    Золото (доллар/унция) 1 282,9 3,2 132,9
    Индексы
    Dow-Jones 22 024,87 25,88 2 262,27
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    Shanghai Composite 3 246,451 -4,811 142,811
    Bist 100 106 862 -51,3 28 723,34
    RTS 1 029,76 2,31 -122,57
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