Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.08.2017)

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|50,27
|-0,53
|-6,55
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|46,78
|-0,77
|-6,94
|Золото (доллар/унция)
|1 282,9
|3,2
|132,9
|Индексы
|Dow-Jones
|22 024,87
|25,88
|2 262,27
|S&P 500
|2 468,11
|3,5
|229,28
|Nasdaq
|6 345,11
|12,1
|962
|Nikkei
|19 721,19
|-43,31
|606,82
|Dax
|12 263,86
|86,82
|782,8
|FTSE 100
|7 433,03
|49,18
|290,2
|CAC 40
|5 176,61
|36,36
|314,3
|Shanghai Composite
|3 246,451
|-4,811
|142,811
|Bist 100
|106 862
|-51,3
|28 723,34
|RTS
|1 029,76
|2,31
|-122,57
|Валюта
|USD/EUR
|1,1767
|0,0032
|0,1251
|USD/GBP
|1,2891
|0,0022
|0,0553
|JPY/USD
|110,19
|-0,48
|-9,1
|RUB/USD
|59,3836
|-0,3223
|-1,8894
|TRY/USD
|3,5164
|-0,0189
|-0,0113
|CNY/USD
|6,6916
|0,0061
|-0,2534
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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