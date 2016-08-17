​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.08.2016)

17 августа, 2016 09:27

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 49,23 0,88 12,19 Нефть WTI (доллар/баррель) 46,58 0,84 9,3 Золото (доллар/унция) 1 356,9 9,4 -76,2 Индексы Dow-Jones 18 552,02 -84,03 1 126,99 S&P 500 2178,15 -12 134,21 Nasdaq 5 227,11 -34,91 219,7 Nikkei 16 596,51 -273,05 -2 437,2 Dax 10 676,65 -62,56 -66,36 FTSE 100 6 893,92 -47,27 651,6 CAC 40 4 460,44 -37,42 -176,62 Shanghai Composite 3 110,04 -15,16 -429,14 Bist 100 77 707,13 -765,44 5 980,14 RTS 974,82 2,72 217,78 Валюта USD/EUR 1,1279 0,0095 0,0423 USD/GBP 1,3046 0,0166 -0,17 JPY/USD 100,31 -0,95 -20,24 RUB/USD 63,8453 -0,1968 -8,6756 TRY/USD 2,9297 -0,0112 0,0083 CNY/USD 6,6254 -0,0126 0,1317