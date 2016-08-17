​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.08.2016)

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|49,23
|0,88
|12,19
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|46,58
|0,84
|9,3
|Золото (доллар/унция)
|1 356,9
|9,4
|-76,2
|Индексы
|Dow-Jones
|18 552,02
|-84,03
|1 126,99
|S&P 500
|2178,15
|-12
|134,21
|Nasdaq
|5 227,11
|-34,91
|219,7
|Nikkei
|16 596,51
|-273,05
|-2 437,2
|Dax
|10 676,65
|-62,56
|-66,36
|FTSE 100
|6 893,92
|-47,27
|651,6
|CAC 40
|4 460,44
|-37,42
|-176,62
|Shanghai Composite
|3 110,04
|-15,16
|-429,14
|Bist 100
|77 707,13
|-765,44
|5 980,14
|RTS
|974,82
|2,72
|217,78
|Валюта
|USD/EUR
|1,1279
|0,0095
|0,0423
|USD/GBP
|1,3046
|0,0166
|-0,17
|JPY/USD
|100,31
|-0,95
|-20,24
|RUB/USD
|63,8453
|-0,1968
|-8,6756
|TRY/USD
|2,9297
|-0,0112
|0,0083
|CNY/USD
|6,6254
|-0,0126
|0,1317
Tural İbadlıАвтор новости
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