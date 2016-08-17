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    ​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.08.2016)

    Нефть Brent – 49,23 доллара/баррель

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 49,23 0,88 12,19
    Нефть WTI (доллар/баррель) 46,58 0,84 9,3
    Золото (доллар/унция) 1 356,9 9,4 -76,2
    Индексы
    Dow-Jones 18 552,02 -84,03 1 126,99
    S&P 500 2178,15 -12 134,21
    Nasdaq 5 227,11 -34,91 219,7
    Nikkei 16 596,51 -273,05 -2 437,2
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    CAC 40 4 460,44 -37,42 -176,62
    Shanghai Composite 3 110,04 -15,16 -429,14
    Bist 100 77 707,13 -765,44 5 980,14
    RTS 974,82 2,72 217,78
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