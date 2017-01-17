Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.01.2017)

17 января, 2017 09:49

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,86 0,41 -0,96 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,37 0 -1,35 Золото (доллар/унция) 1 206,8 10,6 56,8 Индексы Dow-Jones 19 885,73 0 123,13 S&P 500 2 274,64 0 35,81 Nasdaq 5 574,12 0 191,01 Nikkei 18 913,57 -373,71 -200,8 Dax 11 554,71 -74,47 73,65 FTSE 100 7 327,13 -10,68 184,3 CAC 40 4 882,18 -40,31 19,87 Shanghai Composite 3 103,428 -9,336 -0,212 Bist 100 81 524,32 -8,66 3 385,66 RTS 1 158,19 -0,57 5,86 Валюта USD/EUR 1,0601 -0,0042 -0,9915 USD/GBP 1,2047 -0,0135 -0,0291 JPY/USD 114,2 -0,29 -5,09 RUB/USD 59,8778 0,2996 -1,3952 TRY/USD 3,8041 0,0808 0,2764 CNY/USD 6,9008 0,0003 -0,0442 * Отметим, что 16 января биржи США были закрыты по случаю федерального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга.