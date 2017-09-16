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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.09.2017)

    Нефть Brent – 55,62 доллара/баррель

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,62 0,32 - 1,2
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,89 0,12 - 3,83
    Золото (доллар/унция) 1325,2 - 8,58 175,2
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    Dow-Jones 22 268,34 64,86 2 505,74
    S&P 500 2 500,23 4,61 261,4
    Nasdaq 6 448,47 19,39 1 065,36
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    Dax 12 518,81 - 21,64 1 037,75
    FTSE 100 7 215,47 - 79,92 72,64
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    Shanghai Composite 3 353,619 - 6,561 249,979
    Bist 100 107 741,7 - 502,52 29 603,04
    RTS 1 123,43 -2,26 -28,9
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