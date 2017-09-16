Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.09.2017)

16 сентября, 2017 09:41

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 55,62 0,32 - 1,2 Нефть WTI (доллар/баррель) 49,89 0,12 - 3,83 Золото (доллар/унция) 1325,2 - 8,58 175,2 Индексы Dow-Jones 22 268,34 64,86 2 505,74 S&P 500 2 500,23 4,61 261,4 Nasdaq 6 448,47 19,39 1 065,36 Nikkei 19 909,5 - 7,5 795,13 Dax 12 518,81 - 21,64 1 037,75 FTSE 100 7 215,47 - 79,92 72,64 CAC 40 5 213,91 - 11,29 351,6 Shanghai Composite 3 353,619 - 6,561 249,979 Bist 100 107 741,7 - 502,52 29 603,04 RTS 1 123,43 -2,26 -28,9 Валюта USD/EUR 1,1945 0,0032 0,1429 USD/GBP 1,3594 0,0187 0,1256 JPY/USD 110,83 0,42 - 8,46 RUB/USD 57,5334 0,0338 - 3,7396 TRY/USD 3,4377 0,0009 - 0,09 CNY/USD 6,5526 0,0018 - 0,3924