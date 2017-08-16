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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2017)

    Нефть Brent – 50,8 доллара/баррель

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 50,8 0,07 -6,02
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,55 -0,04 -6,17
    Золото (доллар/унция) 1 279,7 -10,7 129,7
    Индексы
    Dow-Jones 21 998,99 5,28 2 236,39
    S&P 500 2 464,61 -1,23 225,78
    Nasdaq 6 333,01 -7,22 949,9
    Nikkei 19 764,5 -19,4 650,13
    Dax 12 177,04 11,92 695,98
    FTSE 100 7 383,85 29,96 241,02
    CAC 40 5 140,25 18,58 277,94
    Shanghai Composite 3 251,262 13,902 147,622
    Bist 100 106 913,3 -2624,06 28 774,64
    RTS 1 027,45 -3,68 -124,88
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    USD/EUR 1,1735 -0,0045 0,1219
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