Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2017)

16 августа, 2017 09:43

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 50,8 0,07 -6,02 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,55 -0,04 -6,17 Золото (доллар/унция) 1 279,7 -10,7 129,7 Индексы Dow-Jones 21 998,99 5,28 2 236,39 S&P 500 2 464,61 -1,23 225,78 Nasdaq 6 333,01 -7,22 949,9 Nikkei 19 764,5 -19,4 650,13 Dax 12 177,04 11,92 695,98 FTSE 100 7 383,85 29,96 241,02 CAC 40 5 140,25 18,58 277,94 Shanghai Composite 3 251,262 13,902 147,622 Bist 100 106 913,3 -2624,06 28 774,64 RTS 1 027,45 -3,68 -124,88 Валюта USD/EUR 1,1735 -0,0045 0,1219 USD/GBP 1,2869 -0,0095 0,0531 JPY/USD 110,67 1,04 -8,62 RUB/USD 59,7059 -0,1909 -1,5671 TRY/USD 3,5353 0,0096 0,0076 CNY/USD 6,6855 0,0143 -0,2595