Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2017)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|50,8
|0,07
|-6,02
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,55
|-0,04
|-6,17
|Золото (доллар/унция)
|1 279,7
|-10,7
|129,7
|Индексы
|Dow-Jones
|21 998,99
|5,28
|2 236,39
|S&P 500
|2 464,61
|-1,23
|225,78
|Nasdaq
|6 333,01
|-7,22
|949,9
|Nikkei
|19 764,5
|-19,4
|650,13
|Dax
|12 177,04
|11,92
|695,98
|FTSE 100
|7 383,85
|29,96
|241,02
|CAC 40
|5 140,25
|18,58
|277,94
|Shanghai Composite
|3 251,262
|13,902
|147,622
|Bist 100
|106 913,3
|-2624,06
|28 774,64
|RTS
|1 027,45
|-3,68
|-124,88
|Валюта
|USD/EUR
|1,1735
|-0,0045
|0,1219
|USD/GBP
|1,2869
|-0,0095
|0,0531
|JPY/USD
|110,67
|1,04
|-8,62
|RUB/USD
|59,7059
|-0,1909
|-1,5671
|TRY/USD
|3,5353
|0,0096
|0,0076
|CNY/USD
|6,6855
|0,0143
|-0,2595
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook