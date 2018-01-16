Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2018)

Баку. 16 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|70,26
|0,39
|3,39
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|64,3
|0
|4,75
|Золото (доллар/унция)
|1 334,9
|-3,4
|25,6
|Индексы
|Dow-Jones
|25 803,19
|0
|1 083,97
|S&P 500
|2 786,24
|0
|112,63
|Nasdaq
|7 261,06
|0
|357,67
|Nikkei
|23 714,88
|61,06
|949,94
|Dax
|13 200,51
|-44,52
|282,87
|FTSE 100
|7 769,14
|-9,5
|81,37
|CAC 40
|5 509,69
|-7,37
|197,13
|Shanghai Composite
|3 410,48
|-18,46
|103,31
|Bist 100
|114 644,6
|0
|-688,4
|RTS
|1 264,3
|3,23
|109,87
|Валюта
|USD/EUR
|1,2264
|0,0062
|0,0259
|USD/GBP
|1,3792
|0,0064
|0,0279
|JPY/USD
|110,54
|-0,52
|-2,15
|RUB/USD
|56,3688
|-0,2287
|-1,3201
|TRY/USD
|3,7988
|0,0499
|0,0006
|CNY/USD
|6,4371
|-0,0319
|-0,0697
Tural İbadlıАвтор новости
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