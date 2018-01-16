 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2018)

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 70,26 0,39 3,39
    Нефть WTI (доллар/баррель) 64,3 0 4,75
    Золото (доллар/унция) 1 334,9 -3,4 25,6
    Индексы
    Dow-Jones 25 803,19 0 1 083,97
    S&P 500 2 786,24 0 112,63
    Nasdaq 7 261,06 0 357,67
    Nikkei 23 714,88 61,06 949,94
    Dax 13 200,51 -44,52 282,87
    FTSE 100 7 769,14 -9,5 81,37
    CAC 40 5 509,69 -7,37 197,13
    Shanghai Composite 3 410,48 -18,46 103,31
    Bist 100 114 644,6 0 -688,4
    RTS 1 264,3 3,23 109,87
    Валюта
    USD/EUR 1,2264 0,0062 0,0259
    USD/GBP 1,3792 0,0064 0,0279
    JPY/USD 110,54 -0,52 -2,15
    RUB/USD 56,3688 -0,2287 -1,3201
    TRY/USD 3,7988 0,0499 0,0006
    CNY/USD 6,4371 -0,0319 -0,0697
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi