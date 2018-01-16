Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2018)

16 января, 2018 09:46

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 70,26 0,39 3,39 Нефть WTI (доллар/баррель) 64,3 0 4,75 Золото (доллар/унция) 1 334,9 -3,4 25,6 Индексы Dow-Jones 25 803,19 0 1 083,97 S&P 500 2 786,24 0 112,63 Nasdaq 7 261,06 0 357,67 Nikkei 23 714,88 61,06 949,94 Dax 13 200,51 -44,52 282,87 FTSE 100 7 769,14 -9,5 81,37 CAC 40 5 509,69 -7,37 197,13 Shanghai Composite 3 410,48 -18,46 103,31 Bist 100 114 644,6 0 -688,4 RTS 1 264,3 3,23 109,87 Валюта USD/EUR 1,2264 0,0062 0,0259 USD/GBP 1,3792 0,0064 0,0279 JPY/USD 110,54 -0,52 -2,15 RUB/USD 56,3688 -0,2287 -1,3201 TRY/USD 3,7988 0,0499 0,0006 CNY/USD 6,4371 -0,0319 -0,0697