Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.08.2017)

15 августа, 2017 09:33

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 50,73 -1,26 -6,09 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,59 -1,18 -6,13 Золото (доллар/унция) 1290,4 -4,6 140,4 Индексы Dow-Jones 21993,71 135,39 2231,11 S&P 500 2465,84 24,52 227,01 Nasdaq 6340,23 83,67 957,12 Nikkei 19783,9 54,16 669,53 Dax 12165,12 151,06 684,06 FTSE 100 7353,89 43,93 211,06 CAC 40 5121,67 60,75 259,36 Shanghai Composite 3237,36 28,82 133,72 Bist 100 109537,4 2574,26 31398,7 RTS 1031,13 8,72 -121,2 Валюта USD/EUR 1,178 -0,0042 0,1264 USD/GBP 1,2964 -0,0045 0,0626 JPY/USD 109,63 0,43 -9,66 RUB/USD 59,8968 0,0235 -1,3762 TRY/USD 3,5257 -0,0094 -0,002 CNY/USD 6,6712 0,0066 -0,2738