Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.08.2017)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|50,73
|-1,26
|-6,09
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,59
|-1,18
|-6,13
|Золото (доллар/унция)
|1290,4
|-4,6
|140,4
|Индексы
|Dow-Jones
|21993,71
|135,39
|2231,11
|S&P 500
|2465,84
|24,52
|227,01
|Nasdaq
|6340,23
|83,67
|957,12
|Nikkei
|19783,9
|54,16
|669,53
|Dax
|12165,12
|151,06
|684,06
|FTSE 100
|7353,89
|43,93
|211,06
|CAC 40
|5121,67
|60,75
|259,36
|Shanghai Composite
|3237,36
|28,82
|133,72
|Bist 100
|109537,4
|2574,26
|31398,7
|RTS
|1031,13
|8,72
|-121,2
|Валюта
|USD/EUR
|1,178
|-0,0042
|0,1264
|USD/GBP
|1,2964
|-0,0045
|0,0626
|JPY/USD
|109,63
|0,43
|-9,66
|RUB/USD
|59,8968
|0,0235
|-1,3762
|TRY/USD
|3,5257
|-0,0094
|-0,002
|CNY/USD
|6,6712
|0,0066
|-0,2738
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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