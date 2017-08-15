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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.08.2017)

    Нефть Brent – 50,73 доллара/баррель

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 50,73 -1,26 -6,09
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,59 -1,18 -6,13
    Золото (доллар/унция) 1290,4 -4,6 140,4
    Индексы
    Dow-Jones 21993,71 135,39 2231,11
    S&P 500 2465,84 24,52 227,01
    Nasdaq 6340,23 83,67 957,12
    Nikkei 19783,9 54,16 669,53
    Dax 12165,12 151,06 684,06
    FTSE 100 7353,89 43,93 211,06
    CAC 40 5121,67 60,75 259,36
    Shanghai Composite 3237,36 28,82 133,72
    Bist 100 109537,4 2574,26 31398,7
    RTS 1031,13 8,72 -121,2
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    USD/EUR 1,178 -0,0042 0,1264
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