Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.01.2017)

12 января, 2017 09:40

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,1 1,46 -1,72 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,25 1,43 -1,47 Золото (доллар/унция) 1 196,6 11,1 46,6 Индексы Dow-Jones 19 954,28 68,75 191,68 S&P 500 2 275,32 6,42 36,49 Nasdaq 5 563,65 11,83 180,54 Nikkei 19 364,67 63,23 250,3 Dax 11 646,17 62,87 165,11 FTSE 100 7 290,49 15,02 147,66 CAC 40 4 888,71 0,48 26,4 Shanghai Composite 3 136,75 -24,92 33,11 Bist 100 77 666,58 272,89 -472,08 RTS 1 155,5 -19,51 3,17 Валюта USD/EUR 1,0582 0,0028 -0,9934 USD/GBP 1,2213 0,0036 -0,0125 JPY/USD 115,41 -0,36 -3,88 RUB/USD 59,7703 -0,3857 -1,5027 TRY/USD 3,8646 0,0749 0,3369 CNY/USD 6,9377 0,0162 -0,0073