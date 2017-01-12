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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.01.2017)

    Нефть Brent – 55,1 долларов/баррель

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,1 1,46 -1,72
    Нефть WTI (доллар/баррель) 52,25 1,43 -1,47
    Золото (доллар/унция) 1 196,6 11,1 46,6
    Индексы
    Dow-Jones 19 954,28 68,75 191,68
    S&P 500 2 275,32 6,42 36,49
    Nasdaq 5 563,65 11,83 180,54
    Nikkei 19 364,67 63,23 250,3
    Dax 11 646,17 62,87 165,11
    FTSE 100 7 290,49 15,02 147,66
    CAC 40 4 888,71 0,48 26,4
    Shanghai Composite 3 136,75 -24,92 33,11
    Bist 100 77 666,58 272,89 -472,08
    RTS 1 155,5 -19,51 3,17
    Валюта
    USD/EUR 1,0582 0,0028 -0,9934
    USD/GBP 1,2213 0,0036 -0,0125
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