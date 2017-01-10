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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2017)

    Нефть Brent – 54,94 доллара/баррель

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 54,94 -2,16 -1,88
    Нефть WTI (доллар/баррель) 51,96 -2,03 -1,76
    Золото (доллар/унция) 1184,9 12 34,9
    Индексы
    Dow-Jones 19887,38 -76,42 124,78
    S&P 500 2268,9 -8,08 30,07
    Nasdaq 5531,82 10,76 148,71
    Nikkei 19454,33 0 339,96
    Dax 11563,99 -35,02 82,93
    FTSE 100 7237,77 27,72 94,94
    CAC 40 4887,57 -22,27 25,26
    Shanghai Composite 3171,24 16,92 67,6
    Bist 100 77394,44 287,87 -744,22
    RTS 1160,27 -12,32 7,94
    Валюта
    USD/EUR 1,0574 0,0042 -0,9942
    USD/GBP 1,2163 -0,0124 -0,0175
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    CNY/USD 6,9375 0,0134 -0,0075
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