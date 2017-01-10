Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2017)

Баку. 10 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|54,94
|-2,16
|-1,88
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,96
|-2,03
|-1,76
|Золото (доллар/унция)
|1184,9
|12
|34,9
|Индексы
|Dow-Jones
|19887,38
|-76,42
|124,78
|S&P 500
|2268,9
|-8,08
|30,07
|Nasdaq
|5531,82
|10,76
|148,71
|Nikkei
|19454,33
|0
|339,96
|Dax
|11563,99
|-35,02
|82,93
|FTSE 100
|7237,77
|27,72
|94,94
|CAC 40
|4887,57
|-22,27
|25,26
|Shanghai Composite
|3171,24
|16,92
|67,6
|Bist 100
|77394,44
|287,87
|-744,22
|RTS
|1160,27
|-12,32
|7,94
|Валюта
|USD/EUR
|1,0574
|0,0042
|-0,9942
|USD/GBP
|1,2163
|-0,0124
|-0,0175
|JPY/USD
|116,03
|-0,99
|-3,26
|RUB/USD
|60,1397
|0,5156
|-1,1333
|TRY/USD
|3,7134
|0,0697
|0,1857
|CNY/USD
|6,9375
|0,0134
|-0,0075
Tural İbadlıАвтор новости
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