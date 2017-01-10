Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2017)

10 января, 2017 09:33

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 54,94 -2,16 -1,88 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,96 -2,03 -1,76 Золото (доллар/унция) 1184,9 12 34,9 Индексы Dow-Jones 19887,38 -76,42 124,78 S&P 500 2268,9 -8,08 30,07 Nasdaq 5531,82 10,76 148,71 Nikkei 19454,33 0 339,96 Dax 11563,99 -35,02 82,93 FTSE 100 7237,77 27,72 94,94 CAC 40 4887,57 -22,27 25,26 Shanghai Composite 3171,24 16,92 67,6 Bist 100 77394,44 287,87 -744,22 RTS 1160,27 -12,32 7,94 Валюта USD/EUR 1,0574 0,0042 -0,9942 USD/GBP 1,2163 -0,0124 -0,0175 JPY/USD 116,03 -0,99 -3,26 RUB/USD 60,1397 0,5156 -1,1333 TRY/USD 3,7134 0,0697 0,1857 CNY/USD 6,9375 0,0134 -0,0075