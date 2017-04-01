Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (1.04.2017)

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|53,53
|0,57
|-3,29
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,6
|0,25
|-3,12
|Золото (доллар/унция)
|1251,2
|3,2
|101,2
|Индекс
|Dow-Jones
|20663,22
|-65,27
|900,62
|S&P 500
|2362,72
|-5,34
|123,89
|Nasdaq
|5911,74
|-2,6
|528,63
|Nikkei
|18909,26
|-153,96
|-205,11
|Dax
|12312,87
|56,44
|831,81
|FTSE 100
|7322,92
|-46,6
|180,09
|CAC 40 INDEX
|5122,51
|32,87
|260,2
|Shanghai Composite
|3222,514
|12,274
|118,874
|Bist 100
|89947,4
|665,15
|11808,74
|RTS
|1113,76
|-23,44
|-38,57
|Валюта
|USD/EUR
|1,0652
|-0,0022
|-0,9864
|USD/GBP
|1,255
|0,0082
|0,0212
|JPY/USD
|111,39
|-0,53
|-7,9
|RUB/USD
|56,2447
|0,141
|-5,0283
|TRY/USD
|3,6363
|-0,0141
|0,1086
|CNY/USD
|6,8872
|-0,0022
|-0,0578
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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