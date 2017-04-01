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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (1.04.2017)

    Нефть марки Brent - 53,53

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/

     Последняя цена Разница с ценой
    закрытия предыдущего
     дня    		Разница с началом года
    Товар   
    Нефть Brent (доллар/баррель)53,530,57-3,29
    Нефть WTI (доллар/баррель)50,60,25-3,12
    Золото (доллар/унция)1251,23,2101,2
    Индекс
    Dow-Jones20663,22-65,27900,62
    S&P 5002362,72-5,34123,89
    Nasdaq5911,74-2,6528,63
    Nikkei18909,26-153,96-205,11
    Dax12312,8756,44831,81
    FTSE 1007322,92-46,6180,09
    CAC 40 INDEX5122,5132,87260,2
    Shanghai Composite3222,51412,274118,874
    Bist 10089947,4665,1511808,74
    RTS1113,76-23,44-38,57
    Валюта
    USD/EUR1,0652-0,0022-0,9864
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