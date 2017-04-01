Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (1.04.2017)

1 апреля, 2017 10:25

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 53,53 0,57 -3,29 Нефть WTI (доллар/баррель) 50,6 0,25 -3,12 Золото (доллар/унция) 1251,2 3,2 101,2 Индекс Dow-Jones 20663,22 -65,27 900,62 S&P 500 2362,72 -5,34 123,89 Nasdaq 5911,74 -2,6 528,63 Nikkei 18909,26 -153,96 -205,11 Dax 12312,87 56,44 831,81 FTSE 100 7322,92 -46,6 180,09 CAC 40 INDEX 5122,51 32,87 260,2 Shanghai Composite 3222,514 12,274 118,874 Bist 100 89947,4 665,15 11808,74 RTS 1113,76 -23,44 -38,57 Валюта USD/EUR 1,0652 -0,0022 -0,9864 USD/GBP 1,255 0,0082 0,0212 JPY/USD 111,39 -0,53 -7,9 RUB/USD 56,2447 0,141 -5,0283 TRY/USD 3,6363 -0,0141 0,1086 CNY/USD 6,8872 -0,0022 -0,0578