Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.02.2018)

9 февраля, 2018 09:52

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар , Нефть Brent (доллар/баррель) 64,81 -0,7 -2,06 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,15 -0,64 0,73 Золото (доллар/унция) 1319 4,4 9,7 Индексы Dow-Jones 23 860,46 -1 032,89 -858,76 S&P 500 2 581 -100,66 -92,61 Nasdaq 6 777,16 -274,82 -126,23 Nikkei 21 298,22 -516,42 -1 466,72 Dax 12 260,29 -330,14 -657,35 FTSE 100 7 170,69 -108,73 -517,08 CAC 40 5 151,68 -104,22 -160,88 Shanghai Composite 3 262,05 -47,21 -45,12 Bist 100 114 263,53 -1 306,66 -1 069,47 RTS 1 210,69 -31,84 56,26 Валюта USD/EUR 1,2247 -0,0017 0,0242 USD/GBP 1,3913 0,0032 0,04 JPY/USD 108,74 -0,59 -3,95 RUB/USD 58,4159 0,5148 0,727 TRY/USD 3,8227 0,0181 0,0245 CNY/USD 6,3298 0,052 -0,177