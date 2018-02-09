Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.02.2018)

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|,
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,81
|-0,7
|-2,06
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,15
|-0,64
|0,73
|Золото (доллар/унция)
|1319
|4,4
|9,7
|Индексы
|Dow-Jones
|23 860,46
|-1 032,89
|-858,76
|S&P 500
|2 581
|-100,66
|-92,61
|Nasdaq
|6 777,16
|-274,82
|-126,23
|Nikkei
|21 298,22
|-516,42
|-1 466,72
|Dax
|12 260,29
|-330,14
|-657,35
|FTSE 100
|7 170,69
|-108,73
|-517,08
|CAC 40
|5 151,68
|-104,22
|-160,88
|Shanghai Composite
|3 262,05
|-47,21
|-45,12
|Bist 100
|114 263,53
|-1 306,66
|-1 069,47
|RTS
|1 210,69
|-31,84
|56,26
|Валюта
|USD/EUR
|1,2247
|-0,0017
|0,0242
|USD/GBP
|1,3913
|0,0032
|0,04
|JPY/USD
|108,74
|-0,59
|-3,95
|RUB/USD
|58,4159
|0,5148
|0,727
|TRY/USD
|3,8227
|0,0181
|0,0245
|CNY/USD
|6,3298
|0,052
|-0,177
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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