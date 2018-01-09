Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2018)

Баку. 9 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|67,78
|0,16
|0,91
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,73
|0,29
|2,18
|Золото (доллар/унция)
|1 320,4
|-1,9
|11,1
|Индексы
|Dow-Jones
|25 283
|-12,87
|563,78
|S&P 500
|2 747,41
|4,26
|73,8
|Nasdaq
|7 157,39
|20,83
|254
|Nikkei
|23 714,53
|0
|949,59
|Dax
|13 367,78
|48,14
|450,14
|FTSE 100
|7 696,51
|-27,71
|8,74
|CAC 40
|5 487,42
|16,67
|174,86
|Shanghai Composite
|3 409,479
|17,729
|102,309
|Bist 100
|116 637,9
|0
|1 304,9
|RTS
|1 219,89
|0
|65,46
|Валюта
|USD/EUR
|1,1967
|-0,0062
|-0,0038
|USD/GBP
|1,3568
|-0,0003
|0,0055
|JPY/USD
|113,09
|0,04
|0,4
|RUB/USD
|57,1265
|0,1968
|-0,5624
|TRY/USD
|3,7456
|0,0103
|-0,0526
|CNY/USD
|6,4885
|0
|-0,0183
Tural İbadlıАвтор новости
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