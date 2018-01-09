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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2018)

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 67,78 0,16 0,91
    Нефть WTI (доллар/баррель) 61,73 0,29 2,18
    Золото (доллар/унция) 1 320,4 -1,9 11,1
    Индексы
    Dow-Jones 25 283 -12,87 563,78
    S&P 500 2 747,41 4,26 73,8
    Nasdaq 7 157,39 20,83 254
    Nikkei 23 714,53 0 949,59
    Dax 13 367,78 48,14 450,14
    FTSE 100 7 696,51 -27,71 8,74
    CAC 40 5 487,42 16,67 174,86
    Shanghai Composite 3 409,479 17,729 102,309
    Bist 100 116 637,9 0 1 304,9
    RTS 1 219,89 0 65,46
    Валюта
    USD/EUR 1,1967 -0,0062 -0,0038
    USD/GBP 1,3568 -0,0003 0,0055
    JPY/USD 113,09 0,04 0,4
    RUB/USD 57,1265 0,1968 -0,5624
    TRY/USD 3,7456 0,0103 -0,0526
    CNY/USD 6,4885 0 -0,0183
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