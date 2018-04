Main indicators of world commodity, stock and currency markets (09.01.2018)

9 January, 2018 09:45

Baku. 9 January. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 67,78 0,16 0,91 WTI (dollar/barrel)

61,73 0,29 2,18 Gold (dollar/ounce)

1 320,4 -1,9 11,1 Indices Dow-Jones 25 283 -12,87 563,78 S&P 500 2 747,41 4,26 73,8 Nasdaq 7 157,39 20,83 254 Nikkei 23 714,53 0 949,59 Dax 13 367,78 48,14 450,14 FTSE 100 7 696,51 -27,71 8,74 CAC 40 INDEX 5 487,42 16,67 174,86 Shanghai Composite 3 409,479 17,729 102,309 BIST 100 116 637,9 0 1 304,9 RTS 1 219,89 0 65,46 Currency USD/EUR 1,1967 -0,0062 -0,0038 USD/GBP 1,3568 -0,0003 0,0055 JPY/USD 113,09 0,04 0,4 RUB/USD 57,1265 0,1968 -0,5624 TRY/USD 3,7456 0,0103 -0,0526 CNY/USD 6,4885 0 -0,0183