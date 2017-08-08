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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.08.2017)

    Нефть Brent – 52,37 доллара/баррель

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,37 0,36 - 4,45
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,39 0,36 - 4,33
    Золото (доллар/унция) 1264,7 - 9,7 114,7
    Индексы
    Dow-Jones 22 118,42 92,32 2 355,82
    S&P 500 2 480,91 8,75 242,08
    Nasdaq 6 383,77 43,43 1 000,66
    Nikkei 20 055,89 26,63 941,52
    Dax 12 257,17 102,45 776,11
    FTSE 100 7 531,94 57,17 389,11
    CAC 40 5 207,89 77,4 345,58
    Shanghai Composite 3 279,46 6,53 175,82
    Bist 100 109 781,1 2 627,32 31 642,44
    RTS 1 032,68 3,27 - 119,65
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    USD/EUR 1,1795 - 0,0075 0,1279
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