Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.08.2017)

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,37
|0,36
|- 4,45
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,39
|0,36
|- 4,33
|Золото (доллар/унция)
|1264,7
|- 9,7
|114,7
|Индексы
|Dow-Jones
|22 118,42
|92,32
|2 355,82
|S&P 500
|2 480,91
|8,75
|242,08
|Nasdaq
|6 383,77
|43,43
|1 000,66
|Nikkei
|20 055,89
|26,63
|941,52
|Dax
|12 257,17
|102,45
|776,11
|FTSE 100
|7 531,94
|57,17
|389,11
|CAC 40
|5 207,89
|77,4
|345,58
|Shanghai Composite
|3 279,46
|6,53
|175,82
|Bist 100
|109 781,1
|2 627,32
|31 642,44
|RTS
|1 032,68
|3,27
|- 119,65
|Валюта
|USD/EUR
|1,1795
|- 0,0075
|0,1279
|USD/GBP
|1,3035
|- 0,0103
|0,0697
|JPY/USD
|110,75
|0,7
|- 8,54
|RUB/USD
|60,0317
|- 0,3158
|- 1,2413
|TRY/USD
|3,529
|- 0,0105
|0,0013
|CNY/USD
|6,7215
|0,0043
|- 0,2235
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook