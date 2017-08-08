Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.08.2017)

8 августа, 2017 09:27

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 52,37 0,36 - 4,45 Нефть WTI (доллар/баррель) 49,39 0,36 - 4,33 Золото (доллар/унция) 1264,7 - 9,7 114,7 Индексы Dow-Jones 22 118,42 92,32 2 355,82 S&P 500 2 480,91 8,75 242,08 Nasdaq 6 383,77 43,43 1 000,66 Nikkei 20 055,89 26,63 941,52 Dax 12 257,17 102,45 776,11 FTSE 100 7 531,94 57,17 389,11 CAC 40 5 207,89 77,4 345,58 Shanghai Composite 3 279,46 6,53 175,82 Bist 100 109 781,1 2 627,32 31 642,44 RTS 1 032,68 3,27 - 119,65 Валюта USD/EUR 1,1795 - 0,0075 0,1279 USD/GBP 1,3035 - 0,0103 0,0697 JPY/USD 110,75 0,7 - 8,54 RUB/USD 60,0317 - 0,3158 - 1,2413 TRY/USD 3,529 - 0,0105 0,0013 CNY/USD 6,7215 0,0043 - 0,2235