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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.07.2017)

    Нефть Brent – 48,11 долларов/баррель

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 48,11 0,32 - 8,71
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,44 0,31 - 8,19
    Золото (доллар/унция) 1225,73 4,03 75,73
    Индексы
    Dow-Jones 21 478,17 -1,1 1 715,57
    S&P 500 2 432,54 3,53 193,71
    Nasdaq 6 150,86 40,8 767,75
    Nikkei 19956,5 -125,13 842,13
    Dax 12 453,68 16,55 972,62
    FTSE 100 7 367,6 10,37 224,77
    CAC 40 5 180,1 5,2 317,79
    Shanghai Composite 3 194,95 -12,15 91,31
    Bist 100 100 744,45 -463,34 22 605,79
    RTS 1 007,88 -9,71 -144,45
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