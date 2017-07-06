Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.07.2017)

6 июля, 2017 09:48

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 48,11 0,32 - 8,71 Нефть WTI (доллар/баррель) 45,44 0,31 - 8,19 Золото (доллар/унция) 1225,73 4,03 75,73 Индексы Dow-Jones 21 478,17 -1,1 1 715,57 S&P 500 2 432,54 3,53 193,71 Nasdaq 6 150,86 40,8 767,75 Nikkei 19956,5 -125,13 842,13 Dax 12 453,68 16,55 972,62 FTSE 100 7 367,6 10,37 224,77 CAC 40 5 180,1 5,2 317,79 Shanghai Composite 3 194,95 -12,15 91,31 Bist 100 100 744,45 -463,34 22 605,79 RTS 1 007,88 -9,71 -144,45 Валюта USD/EUR 1,1341 -0,001 0,0825 USD/GBP 1,2942 0,0008 0,0622 JPY/USD 113,13 -0,15 - 6,06 RUB/USD 59,9993 0,59 - 1,2737 TRY/USD 3,6081 0,002 0,0804 CNY/USD 6,8036 0,0018 - 0,1414