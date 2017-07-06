Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.07.2017)

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|48,11
|0,32
|- 8,71
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|45,44
|0,31
|- 8,19
|Золото (доллар/унция)
|1225,73
|4,03
|75,73
|Индексы
|Dow-Jones
|21 478,17
|-1,1
|1 715,57
|S&P 500
|2 432,54
|3,53
|193,71
|Nasdaq
|6 150,86
|40,8
|767,75
|Nikkei
|19956,5
|-125,13
|842,13
|Dax
|12 453,68
|16,55
|972,62
|FTSE 100
|7 367,6
|10,37
|224,77
|CAC 40
|5 180,1
|5,2
|317,79
|Shanghai Composite
|3 194,95
|-12,15
|91,31
|Bist 100
|100 744,45
|-463,34
|22 605,79
|RTS
|1 007,88
|-9,71
|-144,45
|Валюта
|USD/EUR
|1,1341
|-0,001
|0,0825
|USD/GBP
|1,2942
|0,0008
|0,0622
|JPY/USD
|113,13
|-0,15
|- 6,06
|RUB/USD
|59,9993
|0,59
|- 1,2737
|TRY/USD
|3,6081
|0,002
|0,0804
|CNY/USD
|6,8036
|0,0018
|- 0,1414
Cavid ƏzimovАвтор новости
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