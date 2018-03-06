Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2018)

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|65,63
|0,09
|- 1,24
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|62,66
|0,09
|2,24
|Золото (доллар/унция)
|1 324,10
|4,20
|14,80
|Индексы
|Dow-Jones
|24 874,76
|336,7
|155,54
|S&P 500
|2 720,94
|29,69
|47,33
|Nasdaq
|7 330,71
|72,84
|427,32
|Nikkei
|21 421
|378,91
|- 1 343,94
|Dax
|12090,87
|177,16
|- 826,77
|FTSE 100
|7 115,98
|46,08
|- 571,79
|CAC 40
|5 167,23
|30,65
|- 145,33
|Shanghai Composite
|3 269,66
|12,74
|- 37,51
|Bist 100
|116 946,22
|87,03
|1 613,22
|RTS
|1 279,51
|17,88
|125,08
|Валюта
|USD/EUR
|1,2347
|0,0011
|0,0342
|USD/GBP
|1,384
|-0,0009
|0,0327
|JPY/USD
|106,26
|0,05
|- 6,43
|RUB/USD
|56,4175
|- 0,3917
|- 1,2714
|TRY/USD
|3,8116
|0,0033
|0,0134
|CNY/USD
|6,3402
|- 0,0077
|- 0,1666
Cavid ƏzimovАвтор новости
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