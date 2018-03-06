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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2018)

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 65,63 0,09 - 1,24
    Нефть WTI (доллар/баррель) 62,66 0,09 2,24
    Золото (доллар/унция) 1 324,10 4,20 14,80
    Индексы
    Dow-Jones 24 874,76 336,7 155,54
    S&P 500 2 720,94 29,69 47,33
    Nasdaq 7 330,71 72,84 427,32
    Nikkei 21 421 378,91 - 1 343,94
    Dax 12090,87 177,16 - 826,77
    FTSE 100 7 115,98 46,08 - 571,79
    CAC 40 5 167,23 30,65 - 145,33
    Shanghai Composite 3 269,66 12,74 - 37,51
    Bist 100 116 946,22 87,03 1 613,22
    RTS 1 279,51 17,88 125,08
    Валюта
    USD/EUR 1,2347 0,0011 0,0342
    USD/GBP 1,384 -0,0009 0,0327
    JPY/USD 106,26 0,05 - 6,43
    RUB/USD 56,4175 - 0,3917 - 1,2714
    TRY/USD 3,8116 0,0033 0,0134
    CNY/USD 6,3402 - 0,0077 - 0,1666
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