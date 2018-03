Main indicators of world commodity, stock and currency markets (06.03.2018)

6 March, 2018 09:57

Baku. 6 March. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barel) 65,63 0,09 - 1,24 WTI (dollar/barel) 62,66 0,09 2,24 Gold (dollar/ounce) 1 324,10 4,20 14,80 Indices Dow-Jones 24 874,76 336,7 155,54 S&P 500 2 720,94 29,69 47,33 Nasdaq 7 330,71 72,84 427,32 Nikkei 21 421 378,91 - 1 343,94 Dax 12090,87 177,16 - 826,77 FTSE 100 7 115,98 46,08 - 571,79 CAC 40 INDEX 5 167,23 30,65 - 145,33 Shanghai Composite 3 269,66 12,74 - 37,51 Bist 100 116 946,22 87,03 1 613,22 RTS 1 279,51 17,88 125,08 Currency USD/EUR 1,2347 0,0011 0,0342 USD/GBP 1,384 -0,0009 0,0327 JPY/USD 106,26 0,05 - 6,43 RUB/USD 56,4175 - 0,3917 - 1,2714 TRY/USD 3,8116 0,0033 0,0134 CNY/USD 6,3402 - 0,0077 - 0,1666