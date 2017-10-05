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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.10.2017)

    Нефть Brent – 55,8 доллара/баррель

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,8 -0,2 -1,02
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,98 -0,44 -3,74
    Золото (доллар/унция) 1 276,8 2,2 126,8
    Индексы
    Dow-Jones 22 661,64 19,97 2 899,04
    S&P 500 2 537,74 3,16 298,91
    Nasdaq 6 534,63 2,91 1 151,52
    Nikkei 20 627,36 13,29 1 512,99
    Dax 12 970,52 67,87 1 489,46
    FTSE 100 7 467,58 -0,53 324,75
    CAC 40 5 363,23 -4,18 500,92
    Shanghai Composite 3 348,943 0,003 245,303
    Bist 100 104 547,9 640,33 26 409,24
    RTS 1 137,14 7,24 -15,19
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    USD/EUR 1,1759 0,0015 0,1243
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