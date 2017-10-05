Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.10.2017)

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,8
|-0,2
|-1,02
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,98
|-0,44
|-3,74
|Золото (доллар/унция)
|1 276,8
|2,2
|126,8
|Индексы
|Dow-Jones
|22 661,64
|19,97
|2 899,04
|S&P 500
|2 537,74
|3,16
|298,91
|Nasdaq
|6 534,63
|2,91
|1 151,52
|Nikkei
|20 627,36
|13,29
|1 512,99
|Dax
|12 970,52
|67,87
|1 489,46
|FTSE 100
|7 467,58
|-0,53
|324,75
|CAC 40
|5 363,23
|-4,18
|500,92
|Shanghai Composite
|3 348,943
|0,003
|245,303
|Bist 100
|104 547,9
|640,33
|26 409,24
|RTS
|1 137,14
|7,24
|-15,19
|Валюта
|USD/EUR
|1,1759
|0,0015
|0,1243
|USD/GBP
|1,3248
|0,0016
|0,091
|JPY/USD
|112,76
|-0,09
|-6,53
|RUB/USD
|57,6716
|-0,2697
|-3,6014
|TRY/USD
|3,5725
|0,0019
|0,0448
|CNY/USD
|6,6528
|0
|-0,2922
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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