Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.10.2016)

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/
баррель)
|50,87
|0,28
|13,83
|Нефть WTI (доллар/
баррель)
|48,69
|-0,12
|11,41
|Золото (доллар/унция)
|1 269,7
|-43
|-163,4
|Индексы
|Dow-Jones
|18 168,45
|-85,4
|743,42
|S&P 500
|2 150,49
|-10,71
|106,55
|Nasdaq
|5 289,66
|-11,22
|282,25
|Nikkei
|16 735,65
|136,98
|-2 298,06
|Dax
|10 619,61
|108,59
|-123,4
|FTSE 100
|7 074,34
|90,82
|832,02
|CAC 40 INDEX
|4 503,09
|49,53
|-133,97
|Shanghai Composite
|3 004,7
|0
|-534,48
|Bist 100
|77 057,77
|-167,62
|5 330,78
|RTS
|1 000,84
|-3,85
|243,8
|Валюта
|USD/EUR
|1,1204
|-0,0007
|0,0348
|USD/GBP
|1,2728
|-0,0115
|-0,2018
|JPY/USD
|102,9
|1,25
|-17,65
|RUB/USD
|62,7361
|0,3989
|-9,7848
|TRY/USD
|3,0589
|0,0402
|0,1375
|CNY/USD
|6,6718
|0
|0,1781
Tural İbadlıАвтор новости
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