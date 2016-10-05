Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.10.2016)

5 октября, 2016 09:41

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/

баррель) 50,87 0,28 13,83 Нефть WTI (доллар/

баррель) 48,69 -0,12 11,41 Золото (доллар/унция) 1 269,7 -43 -163,4 Индексы Dow-Jones 18 168,45 -85,4 743,42 S&P 500 2 150,49 -10,71 106,55 Nasdaq 5 289,66 -11,22 282,25 Nikkei 16 735,65 136,98 -2 298,06 Dax 10 619,61 108,59 -123,4 FTSE 100 7 074,34 90,82 832,02 CAC 40 INDEX 4 503,09 49,53 -133,97 Shanghai Composite 3 004,7 0 -534,48 Bist 100 77 057,77 -167,62 5 330,78 RTS 1 000,84 -3,85 243,8 Валюта USD/EUR 1,1204 -0,0007 0,0348 USD/GBP 1,2728 -0,0115 -0,2018 JPY/USD 102,9 1,25 -17,65 RUB/USD 62,7361 0,3989 -9,7848 TRY/USD 3,0589 0,0402 0,1375 CNY/USD 6,6718 0 0,1781