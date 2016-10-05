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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.10.2016)

    Нефть Brent - 50,87 долларов/баррель

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом
    года
    Товар   
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		50,870,2813,83
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		48,69-0,1211,41
    Золото (доллар/унция)1 269,7-43-163,4
    Индексы   
    Dow-Jones18 168,45-85,4743,42
    S&P 5002 150,49-10,71106,55
    Nasdaq5 289,66-11,22282,25
    Nikkei16 735,65136,98-2 298,06
    Dax10 619,61108,59-123,4
    FTSE 1007 074,3490,82832,02
    CAC 40 INDEX4 503,0949,53-133,97
    Shanghai Composite3 004,70-534,48
    Bist 10077 057,77-167,625 330,78
    RTS1 000,84-3,85243,8
    Валюта   
    USD/EUR1,1204-0,00070,0348
    USD/GBP1,2728-0,0115-0,2018
    JPY/USD102,91,25-17,65
    RUB/USD62,73610,3989-9,7848
    TRY/USD3,05890,04020,1375
    CNY/USD6,671800,1781
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