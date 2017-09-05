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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2017)

    Нефть Brent - 52,34 доллар/баррель

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой
    закрытия предыдущего 
    дня    		 Разница с
    началом года
    Товар      

    Нефть Brent (доллар/баррель)

    		 52,34 - 0,41 - 4,48
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,29 0 - 6,43
    Золото (доллар/унция) 1 330,4 0 180,4

    Индексы

    		    
    Dow-Jones 21 987,56 0 2 224,96
    S&P 500 2 476,55 0 237,72
    Nasdaq 6 435,33 0 1 052,22
    Nikkei 19 393,02 - 298,45 278,65
    Dax 12 102,21 - 40,43 621,15
    FTSE 100 7 411,47 - 27,03 268,64
    CAC 40 INDEX 5 103,97 - 19,29 241,66
    Shanghai Composite 3 379,583 12,463 275,943
    Bist 100 110 010,5 0,01 31 871,84
    RTS 1 091,83 - 8,75 - 60,5
    Валюта    
    USD/EUR 1,1896 0,0036 0,138
    USD/GBP 1,2931 - 0,002 0,0593
    JPY/USD 109,72 - 0,53 - 9,57
    RUB/USD 57,8302 0,3507 - 3,4428
    TRY/USD 3,4349 0,0051 - 0,0928
    CNY/USD 6,5309 - 0,0275 - 0,4141
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