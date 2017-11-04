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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2017)

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена  Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 62,07 1,45 5,25
    Нефть WTI (доллар/баррель) 55,64 1,1 1,92
    Золото (доллар/унция) 1269,2 -8,9 119,2
    Индексы
    Dow-Jones 23539,19 22,93 3776,59
    S&P 500 2587,84 7,99 349,01
    Nasdaq 6764,43 49,49 1381,32
    Nikkei 22539,12 0 3424,75
    Dax 13478,86 37,93 1997,8
    FTSE 100 7560,35 5,03 417,52
    CAC 40 5517,97 7,47 655,66
    Shanghai Composite 3371,744 -11,565 268,104
    Bist 100 111292,8 -1702,1 33154,14
    RTS 1109,38 -9,28 -42,95
    Валюта
    USD/EUR 1,1608 -0,005 0,1092
    USD/GBP 1,3077 0,0018 0,0739
    JPY/USD 114,07 -0,01 -5,22
    RUB/USD 59,0564 0,8645 -2,2166
    TRY/USD 3,8875 0,0902 0,3598
    CNY/USD 6,639 0,0297 -0,306
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