Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2017)

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|62,07
|1,45
|5,25
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|55,64
|1,1
|1,92
|Золото (доллар/унция)
|1269,2
|-8,9
|119,2
|Индексы
|Dow-Jones
|23539,19
|22,93
|3776,59
|S&P 500
|2587,84
|7,99
|349,01
|Nasdaq
|6764,43
|49,49
|1381,32
|Nikkei
|22539,12
|0
|3424,75
|Dax
|13478,86
|37,93
|1997,8
|FTSE 100
|7560,35
|5,03
|417,52
|CAC 40
|5517,97
|7,47
|655,66
|Shanghai Composite
|3371,744
|-11,565
|268,104
|Bist 100
|111292,8
|-1702,1
|33154,14
|RTS
|1109,38
|-9,28
|-42,95
|Валюта
|USD/EUR
|1,1608
|-0,005
|0,1092
|USD/GBP
|1,3077
|0,0018
|0,0739
|JPY/USD
|114,07
|-0,01
|-5,22
|RUB/USD
|59,0564
|0,8645
|-2,2166
|TRY/USD
|3,8875
|0,0902
|0,3598
|CNY/USD
|6,639
|0,0297
|-0,306
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook