Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (04.11.2017)

4 November, 2017 09:45

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 62,07 1,45 5,25 WTI (dollar/barrel) 55,64 1,1 1,92 Gold(dollar/ounce) 1269,2 -8,9 119,2 Indices Dow-Jones 23539,19 22,93 3776,59 S&P 500 2587,84 7,99 349,01 Nasdaq 6764,43 49,49 1381,32 Nikkei 22539,12 0 3424,75 Dax 13478,86 37,93 1997,8 FTSE 100 7560,35 5,03 417,52 CAC 40 INDEX 5517,97 7,47 655,66 Shanghai Composite 3371,744 -11,565 268,104 Bist 100 111292,8 -1702,1 33154,14 RTS 1109,38 -9,28 -42,95 Currency USD/EUR 1,1608 -0,005 0,1092 USD/GBP 1,3077 0,0018 0,0739 JPY/USD 114,07 -0,01 -5,22 RUB/USD 59,0564 0,8645 -2,2166 TRY/USD 3,8875 0,0902 0,3598 CNY/USD 6,639 0,0297 -0,306