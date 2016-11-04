Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2016)

4 ноября, 2016 09:26

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 46,35 -0,51 9,31 Нефть WTI (доллар/баррель) 44,66 -0,68 7,38 Золото (доллар/унция) 1303,3 -4,9 -129,8 Индексы Dow-Jones 17930,67 -28,97 505,64 S&P 500 2088,66 -9,28 44,72 Nasdaq 5058,41 -47,16 51 Nikkei 16829,48 -305,2 -2204,23 Dax 10325,88 -45,05 -417,13 FTSE 100 6790,51 -54,91 548,19 CAC 40 4411,68 -2,99 -225,38 Shanghai Composite 3128,936 26,204 -410,244 Bist 100 76681,37 -490,22 4954,38 RTS 971,2 -1,89 214,16 Валюта USD/EUR 1,1105 0,0007 0,0249 USD/GBP 1,2461 0,0157 -0,2285 JPY/USD 102,98 -0,32 -17,57 RUB/USD 63,6135 0,1055 -8,9074 TRY/USD 3,1101 -0,0034 0,1887 CNY/USD 6,765 0,008 0,2713