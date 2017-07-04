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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.07.2017)

    Нефть Brent – 49,68 долларов/баррель

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар ,
    Нефть Brent (доллар/баррель) 49,68 1,76 - 7,14
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,07 1,03 - 6,65
    Золото (доллар/унция) 1219,2 - 18,3 69,2
    Индексы
    Dow-Jones 21 479,27 129,64 1 716,67
    S&P 500 2 429,01 5,6 190,18
    Nasdaq 6 110,06 - 30,36 726,95
    Nikkei 20 055,8 22,37 941,43
    Dax 12 475,31 150,19 994,25
    FTSE 100 7 377,09 64,37 234,26
    CAC 40 5 195,72 75,04 333,41
    Shanghai Composite 3 195,91 3,48 92,27
    Bist 100 100 522,3 81,91 22 383,64
    RTS 1 009,42 8,46 -142,91
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