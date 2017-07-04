Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.07.2017)

4 июля, 2017 09:44

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар , Нефть Brent (доллар/баррель) 49,68 1,76 - 7,14 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,07 1,03 - 6,65 Золото (доллар/унция) 1219,2 - 18,3 69,2 Индексы Dow-Jones 21 479,27 129,64 1 716,67 S&P 500 2 429,01 5,6 190,18 Nasdaq 6 110,06 - 30,36 726,95 Nikkei 20 055,8 22,37 941,43 Dax 12 475,31 150,19 994,25 FTSE 100 7 377,09 64,37 234,26 CAC 40 5 195,72 75,04 333,41 Shanghai Composite 3 195,91 3,48 92,27 Bist 100 100 522,3 81,91 22 383,64 RTS 1 009,42 8,46 -142,91 Валюта USD/EUR 1,1364 - 0,0062 0,0848 USD/GBP 1,294 - 0,0085 0,0602 JPY/USD 113,38 0,99 - 5,91 RUB/USD 59,2236 0,3516 - 2,0494 TRY/USD 3,5568 0,0361 0,0291 CNY/USD 6,8003 0,0194 - 0,1447