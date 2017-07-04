Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.07.2017)

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|,
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|49,68
|1,76
|- 7,14
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,07
|1,03
|- 6,65
|Золото (доллар/унция)
|1219,2
|- 18,3
|69,2
|Индексы
|Dow-Jones
|21 479,27
|129,64
|1 716,67
|S&P 500
|2 429,01
|5,6
|190,18
|Nasdaq
|6 110,06
|- 30,36
|726,95
|Nikkei
|20 055,8
|22,37
|941,43
|Dax
|12 475,31
|150,19
|994,25
|FTSE 100
|7 377,09
|64,37
|234,26
|CAC 40
|5 195,72
|75,04
|333,41
|Shanghai Composite
|3 195,91
|3,48
|92,27
|Bist 100
|100 522,3
|81,91
|22 383,64
|RTS
|1 009,42
|8,46
|-142,91
|Валюта
|USD/EUR
|1,1364
|- 0,0062
|0,0848
|USD/GBP
|1,294
|- 0,0085
|0,0602
|JPY/USD
|113,38
|0,99
|- 5,91
|RUB/USD
|59,2236
|0,3516
|- 2,0494
|TRY/USD
|3,5568
|0,0361
|0,0291
|CNY/USD
|6,8003
|0,0194
|- 0,1447
Tural İbadlıАвтор новости
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