Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.11.2016)

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|46,86
|-1,28
|9,82
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|45,34
|-1,33
|8,06
|Золото (доллар/унция)
|1308,2
|20,2
|-124,9
|Индексы
|Dow-Jones
|17959,64
|-77,46
|534,61
|S&P 500
|2097,94
|-14,78
|54
|Nasdaq
|5105,57
|-48,01
|98,16
|Nikkei
|17134,68
|-307,72
|-1899,03
|Dax
|10370,93
|-155,23
|-372,08
|FTSE 100
|6845,42
|-71,72
|603,1
|CAC 40
|4414,67
|-55,61
|-222,39
|Shanghai Composite
|3102,732
|-19,708
|-436,448
|Bist 100
|77171,59
|-256,97
|5444,6
|RTS
|973,09
|-23,54
|216,05
|Валюта
|USD/EUR
|1,1098
|0,0043
|0,0242
|USD/GBP
|1,2304
|0,0061
|-0,2442
|JPY/USD
|103,3
|-0,85
|-17,25
|RUB/USD
|63,508
|0,2033
|-9,0129
|TRY/USD
|3,1135
|0,0023
|0,1921
|CNY/USD
|6,757
|-0,0087
|0,2633
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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