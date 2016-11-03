Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.11.2016)

3 ноября, 2016 09:14

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 46,86 -1,28 9,82 Нефть WTI (доллар/баррель) 45,34 -1,33 8,06 Золото (доллар/унция) 1308,2 20,2 -124,9 Индексы Dow-Jones 17959,64 -77,46 534,61 S&P 500 2097,94 -14,78 54 Nasdaq 5105,57 -48,01 98,16 Nikkei 17134,68 -307,72 -1899,03 Dax 10370,93 -155,23 -372,08 FTSE 100 6845,42 -71,72 603,1 CAC 40 4414,67 -55,61 -222,39 Shanghai Composite 3102,732 -19,708 -436,448 Bist 100 77171,59 -256,97 5444,6 RTS 973,09 -23,54 216,05 Валюта USD/EUR 1,1098 0,0043 0,0242 USD/GBP 1,2304 0,0061 -0,2442 JPY/USD 103,3 -0,85 -17,25 RUB/USD 63,508 0,2033 -9,0129 TRY/USD 3,1135 0,0023 0,1921 CNY/USD 6,757 -0,0087 0,2633