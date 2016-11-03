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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.11.2016)

    Нефть Brent – 48,86 доллара/баррель

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,86 -1,28 9,82
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,34 -1,33 8,06
    Золото (доллар/унция) 1308,2 20,2 -124,9
    Индексы
    Dow-Jones 17959,64 -77,46 534,61
    S&P 500 2097,94 -14,78 54
    Nasdaq 5105,57 -48,01 98,16
    Nikkei 17134,68 -307,72 -1899,03
    Dax 10370,93 -155,23 -372,08
    FTSE 100 6845,42 -71,72 603,1
    CAC 40 4414,67 -55,61 -222,39
    Shanghai Composite 3102,732 -19,708 -436,448
    Bist 100 77171,59 -256,97 5444,6
    RTS 973,09 -23,54 216,05
    Валюта
    USD/EUR 1,1098 0,0043 0,0242
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