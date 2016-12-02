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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.12.2016)

    Нефть Brent – 53,94 долларов/баррель

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 53,94 3,47 16,9
    Нефть WTI (доллар/баррель) 51,06 2,09 13,78
    Золото (доллар/унция) 1169,4 -5,6 -263,7
    Индексы
    Dow-Jones 19191,93 68,35 1766,9
    S&P 500 2191,08 -7,73 147,14
    Nasdaq 5251,11 -72,57 243,7
    Nikkei 18342,74 -331,33 -690,97
    Dax 10534,05 -106,25 -208,96
    FTSE 100 6752,93 -30,86 510,61
    CAC 40 4560,61 -17,73 -76,45
    Shanghai Composite 3273,309 23,274 -265,871
    Bist 100 72519,85 -1475,35 792,86
    RTS 1047,43 18,38 290,39
    Валюта
    USD/EUR 1,0661 0,0064 -0,0195
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