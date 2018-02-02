Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.02.2018)

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|69,65
|0,6
|2,78
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|65,8
|1,07
|5,38
|Золото (доллар/унция)
|1 347,9
|4,8
|38,6
|Индексы
|Dow-Jones
|26 186,71
|37,32
|1 467,49
|S&P 500
|2 821,98
|-1,83
|148,37
|Nasdaq
|7 385,86
|-25,62
|482,47
|Nikkei
|23 317,64
|219,35
|552,7
|Dax
|13 003,9
|-185,58
|86,26
|FTSE 100
|7 490,39
|-43,16
|-197,38
|CAC 40
|5 454,55
|-27,38
|141,99
|Shanghai Composite
|3 446,98
|-33,85
|139,81
|Bist 100
|119 044,38
|-484,42
|3 711,38
|RTS
|1 293,1
|11,31
|138,67
|Валюта
|USD/EUR
|1,251
|0,0096
|0,0505
|USD/GBP
|1,4264
|0,0073
|0,0751
|JPY/USD
|109,4
|0,21
|-3,29
|RUB/USD
|55,9599
|-0,2323
|-1,729
|TRY/USD
|3,7316
|-0,0238
|-0,0666
|CNY/USD
|6,2962
|0,0074
|-0,2106
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook