Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.02.2018)

2 февраля, 2018 10:06

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 69,65 0,6 2,78 Нефть WTI (доллар/баррель) 65,8 1,07 5,38 Золото (доллар/унция) 1 347,9 4,8 38,6 Индексы Dow-Jones 26 186,71 37,32 1 467,49 S&P 500 2 821,98 -1,83 148,37 Nasdaq 7 385,86 -25,62 482,47 Nikkei 23 317,64 219,35 552,7 Dax 13 003,9 -185,58 86,26 FTSE 100 7 490,39 -43,16 -197,38 CAC 40 5 454,55 -27,38 141,99 Shanghai Composite 3 446,98 -33,85 139,81 Bist 100 119 044,38 -484,42 3 711,38 RTS 1 293,1 11,31 138,67 Валюта USD/EUR 1,251 0,0096 0,0505 USD/GBP 1,4264 0,0073 0,0751 JPY/USD 109,4 0,21 -3,29 RUB/USD 55,9599 -0,2323 -1,729 TRY/USD 3,7316 -0,0238 -0,0666 CNY/USD 6,2962 0,0074 -0,2106