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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.02.2018)

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 69,65 0,6 2,78
    Нефть WTI (доллар/баррель) 65,8 1,07 5,38
    Золото (доллар/унция) 1 347,9 4,8 38,6
    Индексы
    Dow-Jones 26 186,71 37,32 1 467,49
    S&P 500 2 821,98 -1,83 148,37
    Nasdaq 7 385,86 -25,62 482,47
    Nikkei 23 317,64 219,35 552,7
    Dax 13 003,9 -185,58 86,26
    FTSE 100 7 490,39 -43,16 -197,38
    CAC 40 5 454,55 -27,38 141,99
    Shanghai Composite 3 446,98 -33,85 139,81
    Bist 100 119 044,38 -484,42 3 711,38
    RTS 1 293,1 11,31 138,67
    Валюта
    USD/EUR 1,251 0,0096 0,0505
    USD/GBP 1,4264 0,0073 0,0751
    JPY/USD 109,4 0,21 -3,29
    RUB/USD 55,9599 -0,2323 -1,729
    TRY/USD 3,7316 -0,0238 -0,0666
    CNY/USD 6,2962 0,0074 -0,2106
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