Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.02.2017)

2 февраля, 2017 09:53

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/

баррель) 56,8 1,37 -0,02 Нефть WTI (доллар/

баррель) 53,88 1,16 0,16 Золото (доллар/унция) 1 208,3 -2,05 58,3 Индексы Dow-Jones 19 890,94 26,85 128,34 S&P 500 2 279,55 0,68 40,72 Nasdaq 5 642,65 27,86 259,54 Nikkei 18 978,0 18 958,87 -136,37 Dax 11 659,5 124,19 178,44 FTSE 100 7 107,65 8,5 -35,18 CAC 40 INDEX 4 794,58 40,1 -67,73 Shanghai Composite 3 159,166 -0,004 55,526 Bist 100 86 847,96 552,24 8 709,3 RTS 1 167,53 3,38 15,2 Валюта USD/EUR 1,0769 -0,0022 -0,9747 USD/GBP 1,2659 0,0083 0,0321 JPY/USD 113,25 0,07 -6,04 RUB/USD 60,1416 -0,0173 -1,1314 TRY/USD 3,7695 -0,0112 0,2418 CNY/USD 6,884 0 -0,061