 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.02.2017)

    Нефть Brent - 56,8 доллара/баррель

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		56,81,37-0,02
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		53,881,160,16
    Золото (доллар/унция)1 208,3-2,0558,3
    Индексы   
    Dow-Jones19 890,9426,85128,34
    S&P 5002 279,550,6840,72
    Nasdaq5 642,6527,86259,54
    Nikkei18 978,018 958,87-136,37
    Dax11 659,5124,19178,44
    FTSE 1007 107,658,5-35,18
    CAC 40 INDEX4 794,5840,1-67,73
    Shanghai Composite3 159,166-0,00455,526
    Bist 10086 847,96552,248 709,3
    RTS1 167,533,3815,2
    Валюта   
    USD/EUR1,0769-0,0022-0,9747
    USD/GBP1,26590,00830,0321
    JPY/USD113,250,07-6,04
    RUB/USD60,1416-0,0173-1,1314
    TRY/USD3,7695-0,01120,2418
    CNY/USD6,8840-0,061
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi