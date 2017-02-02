Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.02.2017)

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/
баррель)
|56,8
|1,37
|-0,02
|Нефть WTI (доллар/
баррель)
|53,88
|1,16
|0,16
|Золото (доллар/унция)
|1 208,3
|-2,05
|58,3
|Индексы
|Dow-Jones
|19 890,94
|26,85
|128,34
|S&P 500
|2 279,55
|0,68
|40,72
|Nasdaq
|5 642,65
|27,86
|259,54
|Nikkei
|18 978,0
|18 958,87
|-136,37
|Dax
|11 659,5
|124,19
|178,44
|FTSE 100
|7 107,65
|8,5
|-35,18
|CAC 40 INDEX
|4 794,58
|40,1
|-67,73
|Shanghai Composite
|3 159,166
|-0,004
|55,526
|Bist 100
|86 847,96
|552,24
|8 709,3
|RTS
|1 167,53
|3,38
|15,2
|Валюта
|USD/EUR
|1,0769
|-0,0022
|-0,9747
|USD/GBP
|1,2659
|0,0083
|0,0321
|JPY/USD
|113,25
|0,07
|-6,04
|RUB/USD
|60,1416
|-0,0173
|-1,1314
|TRY/USD
|3,7695
|-0,0112
|0,2418
|CNY/USD
|6,884
|0
|-0,061
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook