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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.08.2017)

    Нефть Brent – 52,8 доллара/баррель

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар ,
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,8 0,08 - 4,02
    Нефть WTI (доллар/баррель) 50,27 0,1 - 3,45
    Золото (доллар/унция) 1 269,51 2,91 119,51
    Индексы
    Dow-Jones 21 891,12 60,81 2 128,52
    S&P 500 2470,3 - 1,8 231,47
    Nasdaq 6 348,12 - 26,55 965,01
    Nikkei 19 977 51,82 862,63
    Dax 12 118,25 - 44,45 637,19
    FTSE 100 7372 3,63 229,17
    CAC 40 5093,77 - 37,62 231,46
    Shanghai Composite 3 288,13 15,1 184,49
    Bist 100 107 531,44 - 168,28 29 392,78
    RTS 1 007,14 - 7,3 - 145,19
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