Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.08.2017)

1 августа, 2017 09:48

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар , Нефть Brent (доллар/баррель) 52,8 0,08 - 4,02 Нефть WTI (доллар/баррель) 50,27 0,1 - 3,45 Золото (доллар/унция) 1 269,51 2,91 119,51 Индексы Dow-Jones 21 891,12 60,81 2 128,52 S&P 500 2470,3 - 1,8 231,47 Nasdaq 6 348,12 - 26,55 965,01 Nikkei 19 977 51,82 862,63 Dax 12 118,25 - 44,45 637,19 FTSE 100 7372 3,63 229,17 CAC 40 5093,77 - 37,62 231,46 Shanghai Composite 3 288,13 15,1 184,49 Bist 100 107 531,44 - 168,28 29 392,78 RTS 1 007,14 - 7,3 - 145,19 Валюта USD/EUR 1,1829 -0,0012 0,1313 USD/GBP 1,3224 0,0009 0,0886 JPY/USD 110,15 - 0,11 - 9,14 RUB/USD 59,7719 0,2141 - 1,5011 TRY/USD 3,5194 0,0003 0,0081 CNY/USD 6,7191 - 0,0092 - 0,2259