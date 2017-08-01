Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.08.2017)

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|,
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,8
|0,08
|- 4,02
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,27
|0,1
|- 3,45
|Золото (доллар/унция)
|1 269,51
|2,91
|119,51
|Индексы
|Dow-Jones
|21 891,12
|60,81
|2 128,52
|S&P 500
|2470,3
|- 1,8
|231,47
|Nasdaq
|6 348,12
|- 26,55
|965,01
|Nikkei
|19 977
|51,82
|862,63
|Dax
|12 118,25
|- 44,45
|637,19
|FTSE 100
|7372
|3,63
|229,17
|CAC 40
|5093,77
|- 37,62
|231,46
|Shanghai Composite
|3 288,13
|15,1
|184,49
|Bist 100
|107 531,44
|- 168,28
|29 392,78
|RTS
|1 007,14
|- 7,3
|- 145,19
|Валюта
|USD/EUR
|1,1829
|-0,0012
|0,1313
|USD/GBP
|1,3224
|0,0009
|0,0886
|JPY/USD
|110,15
|- 0,11
|- 9,14
|RUB/USD
|59,7719
|0,2141
|- 1,5011
|TRY/USD
|3,5194
|0,0003
|0,0081
|CNY/USD
|6,7191
|- 0,0092
|- 0,2259
Cavid ƏzimovАвтор новости
Поделиться в Facebook