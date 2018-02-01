Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.02.2018)

1 февраля, 2018 09:39

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 69,05 0,03 2,18 Нефть WTI (доллар/баррель) 64,73 0,23 4,31 Золото (доллар/унция) 1343,1 3,1 33,8 Индексы Dow-Jones 26 149,39 72,5 1 430,17 S&P 500 2 823,81 1,38 150,2 Nasdaq 7 411,48 9 508,09 Nikkei 23 098,29 -209,17 333,35 Dax 13 189,48 - 8,23 271,84 FTSE 100 7 533,55 - 54,43 - 154,22 CAC 40 5 481,93 8,15 169,37 Shanghai Composite 3 480,83 - 7,179 173,66 Bist 100 119 528,8 225,7 4 195,8 RTS 1 281,79 6,85 127,36 Валюта USD/EUR 1,2414 0,0012 0,0409 USD/GBP 1,4191 0,0044 0,0678 JPY/USD 109,19 0,41 - 3,5 RUB/USD 56,1922 - 0,191 - 1,4967 TRY/USD 3,7554 - 0,0255 - 0,0428 CNY/USD 6,2888 - 0,0351 - 0,218