Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.11.2016)

1 ноября, 2016 09:59

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 48,61 -1,1 11,57 Нефть WTI (доллар/баррель) 46,86 -1,84 9,58 Золото (доллар/унция) 1 273,1 -2,9 -160 Индексы Dow-Jones 18 142,42 -18,77 717,39 S&P 500 2 126,15 -0,26 82,21 Nasdaq 5 189,14 -0,97 181,73 Nikkei 17 415,52 -30,89 -1 618,19 Dax 10 665,01 -31,18 -78 FTSE 100 6 954,22 -42,04 711,9 CAC 40 4 509,26 -39,32 -127,8 Shanghai Composite 3 100,492 -3,779 -438,688 Bist 100 78 536,17 203,3 6 809,18 RTS 988,74 -3,49 231,7 Валюта USD/EUR 1,0981 -0,0004 0,0125 USD/GBP 1,2242 0,0057 -0,2504 JPY/USD 104,82 0,08 -15,73 RUB/USD 63,3923 0,4893 -9,1286 TRY/USD 3,094 -0,0128 0,1726 CNY/USD 6,7758 -0,0031 0,2821