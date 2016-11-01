Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.11.2016)

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|48,61
|-1,1
|11,57
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|46,86
|-1,84
|9,58
|Золото (доллар/унция)
|1 273,1
|-2,9
|-160
|Индексы
|Dow-Jones
|18 142,42
|-18,77
|717,39
|S&P 500
|2 126,15
|-0,26
|82,21
|Nasdaq
|5 189,14
|-0,97
|181,73
|Nikkei
|17 415,52
|-30,89
|-1 618,19
|Dax
|10 665,01
|-31,18
|-78
|FTSE 100
|6 954,22
|-42,04
|711,9
|CAC 40
|4 509,26
|-39,32
|-127,8
|Shanghai Composite
|3 100,492
|-3,779
|-438,688
|Bist 100
|78 536,17
|203,3
|6 809,18
|RTS
|988,74
|-3,49
|231,7
|Валюта
|USD/EUR
|1,0981
|-0,0004
|0,0125
|USD/GBP
|1,2242
|0,0057
|-0,2504
|JPY/USD
|104,82
|0,08
|-15,73
|RUB/USD
|63,3923
|0,4893
|-9,1286
|TRY/USD
|3,094
|-0,0128
|0,1726
|CNY/USD
|6,7758
|-0,0031
|0,2821
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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