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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.11.2016)

    Нефть Brent – 48,61 доллара/баррель

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 48,61 -1,1 11,57
    Нефть WTI (доллар/баррель) 46,86 -1,84 9,58
    Золото (доллар/унция) 1 273,1 -2,9 -160
    Индексы
    Dow-Jones 18 142,42 -18,77 717,39
    S&P 500 2 126,15 -0,26 82,21
    Nasdaq 5 189,14 -0,97 181,73
    Nikkei 17 415,52 -30,89 -1 618,19
    Dax 10 665,01 -31,18 -78
    FTSE 100 6 954,22 -42,04 711,9
    CAC 40 4 509,26 -39,32 -127,8
    Shanghai Composite 3 100,492 -3,779 -438,688
    Bist 100 78 536,17 203,3 6 809,18
    RTS 988,74 -3,49 231,7
    Валюта
    USD/EUR 1,0981 -0,0004 0,0125
    USD/GBP 1,2242 0,0057 -0,2504
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