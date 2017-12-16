Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.12.2017)

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|63,23
|-0,08
|6,41
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|57,3
|0,6
|3,58
|Золото (доллар/унция)
|1 257,5
|0,4
|107,5
|Индексы
|Dow-Jones
|24 651,74
|143,08
|4 889,14
|S&P 500
|2 675,81
|23,8
|436,98
|Nasdaq
|6 936,58
|80,05
|1 553,47
|Nikkei
|22 553,22
|-138,11
|3 438,85
|Dax
|13 103,56
|35,48
|1 622,5
|FTSE 100
|7 490,57
|42,45
|347,74
|CAC 40
|5 349,3
|-7,84
|486,99
|Shanghai Composite
|3 266,137
|-26,301
|162,497
|Bist 100
|109 330,2
|-336,2
|31 191,54
|RTS
|1 148,27
|-5,05
|-4,06
|Валюта
|USD/EUR
|1,1749
|-0,0029
|0,1233
|USD/GBP
|1,332
|-0,0111
|0,0982
|JPY/USD
|112,6
|0,21
|-6,69
|RUB/USD
|58,7618
|-0,1048
|-2,5112
|TRY/USD
|3,8622
|-0,0248
|0,3345
|CNY/USD
|6,6093
|0
|-0,3357
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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