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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.12.2017)

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 63,23 -0,08 6,41
    Нефть WTI (доллар/баррель) 57,3 0,6 3,58
    Золото (доллар/унция) 1 257,5 0,4 107,5
    Индексы
    Dow-Jones 24 651,74 143,08 4 889,14
    S&P 500 2 675,81 23,8 436,98
    Nasdaq 6 936,58 80,05 1 553,47
    Nikkei 22 553,22 -138,11 3 438,85
    Dax 13 103,56 35,48 1 622,5
    FTSE 100 7 490,57 42,45 347,74
    CAC 40 5 349,3 -7,84 486,99
    Shanghai Composite 3 266,137 -26,301 162,497
    Bist 100 109 330,2 -336,2 31 191,54
    RTS 1 148,27 -5,05 -4,06
    Валюта
    USD/EUR 1,1749 -0,0029 0,1233
    USD/GBP 1,332 -0,0111 0,0982
    JPY/USD 112,6 0,21 -6,69
    RUB/USD 58,7618 -0,1048 -2,5112
    TRY/USD 3,8622 -0,0248 0,3345
    CNY/USD 6,6093 0 -0,3357
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