Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.12.2017)

16 декабря, 2017 09:58

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 63,23 -0,08 6,41 Нефть WTI (доллар/баррель) 57,3 0,6 3,58 Золото (доллар/унция) 1 257,5 0,4 107,5 Индексы Dow-Jones 24 651,74 143,08 4 889,14 S&P 500 2 675,81 23,8 436,98 Nasdaq 6 936,58 80,05 1 553,47 Nikkei 22 553,22 -138,11 3 438,85 Dax 13 103,56 35,48 1 622,5 FTSE 100 7 490,57 42,45 347,74 CAC 40 5 349,3 -7,84 486,99 Shanghai Composite 3 266,137 -26,301 162,497 Bist 100 109 330,2 -336,2 31 191,54 RTS 1 148,27 -5,05 -4,06 Валюта USD/EUR 1,1749 -0,0029 0,1233 USD/GBP 1,332 -0,0111 0,0982 JPY/USD 112,6 0,21 -6,69 RUB/USD 58,7618 -0,1048 -2,5112 TRY/USD 3,8622 -0,0248 0,3345 CNY/USD 6,6093 0 -0,3357