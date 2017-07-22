Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.07.2017)

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|47,88
|- 1,42
|- 8,94
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|45,62
|- 1,3
|- 8,1
|Золото (доллар/унция)
|1 254,48
|8,98
|104,48
|Индексы
|Dow-Jones
|21 580,07
|- 31,71
|1 817,47
|S&P 500
|2 472,54
|- 0,91
|233,71
|Nasdaq
|6 387,75
|-2,25
|1 004,64
|Nikkei
|20 099,75
|-44,84
|985,38
|Dax
|12 240,06
|- 207,19
|759
|FTSE 100
|7 452,91
|-34,96
|310,08
|CAC 40
|5 117,66
|- 81,55
|255,35
|Shanghai Composite
|3 237,98
|-6,88
|134,34
|Bist 100
|106 842,79
|107,23
|28 704,13
|RTS
|1 024,89
|- 13,65
|- 127,44
|Валюта
|USD/EUR
|1,1664
|0,0032
|0,1148
|USD/GBP
|1,2994
|0,002
|0,0656
|JPY/USD
|111,12
|- 0,79
|- 8,17
|RUB/USD
|59,3829
|0,4513
|- 1,8901
|TRY/USD
|3,5358
|0,0093
|- 0,0081
|CNY/USD
|6,7669
|0,0069
|- 0,1781
Cavid ƏzimovАвтор новости
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