Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.07.2017)

22 июля, 2017 10:00

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 47,88 - 1,42 - 8,94 Нефть WTI (доллар/баррель) 45,62 - 1,3 - 8,1 Золото (доллар/унция) 1 254,48 8,98 104,48 Индексы Dow-Jones 21 580,07 - 31,71 1 817,47 S&P 500 2 472,54 - 0,91 233,71 Nasdaq 6 387,75 -2,25 1 004,64 Nikkei 20 099,75 -44,84 985,38 Dax 12 240,06 - 207,19 759 FTSE 100 7 452,91 -34,96 310,08 CAC 40 5 117,66 - 81,55 255,35 Shanghai Composite 3 237,98 -6,88 134,34 Bist 100 106 842,79 107,23 28 704,13 RTS 1 024,89 - 13,65 - 127,44 Валюта USD/EUR 1,1664 0,0032 0,1148 USD/GBP 1,2994 0,002 0,0656 JPY/USD 111,12 - 0,79 - 8,17 RUB/USD 59,3829 0,4513 - 1,8901 TRY/USD 3,5358 0,0093 - 0,0081 CNY/USD 6,7669 0,0069 - 0,1781