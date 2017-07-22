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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.07.2017)

    Нефть Brent – 47,88 долларов/баррель

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 47,88 - 1,42 - 8,94
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,62 - 1,3 - 8,1
    Золото (доллар/унция) 1 254,48 8,98 104,48
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