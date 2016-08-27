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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2016)

    Нефть Brent – 49,92 доллара/баррель

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 49,92 0,25 12,88
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,64 0,31 10,36
    Золото (доллар/унция) 1324,6 0 -108,5
    Индексы
    Dow-Jones 18395,4 -53,01 970,37
    S&P 500 2169,04 -3,43 125,1
    Nasdaq 5218,92 6,72 211,51
    Nikkei 16360,71 -195,24 -2673
    Dax 10587,77 58,18 -155,24
    FTSE 100 6838,05 21,15 595,73
    CAC 40 4441,87 35,26 -195,19
    Shanghai Composite 3070,31 1,98 -468,87
    Bist 100 77119,65 329,76 5392,66
    RTS 973,43 7,14 216,39
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