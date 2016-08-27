Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2016)

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|49,92
|0,25
|12,88
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,64
|0,31
|10,36
|Золото (доллар/унция)
|1324,6
|0
|-108,5
|Индексы
|Dow-Jones
|18395,4
|-53,01
|970,37
|S&P 500
|2169,04
|-3,43
|125,1
|Nasdaq
|5218,92
|6,72
|211,51
|Nikkei
|16360,71
|-195,24
|-2673
|Dax
|10587,77
|58,18
|-155,24
|FTSE 100
|6838,05
|21,15
|595,73
|CAC 40
|4441,87
|35,26
|-195,19
|Shanghai Composite
|3070,31
|1,98
|-468,87
|Bist 100
|77119,65
|329,76
|5392,66
|RTS
|973,43
|7,14
|216,39
|Валюта
|USD/EUR
|1,1198
|-0,0087
|0,0342
|USD/GBP
|1,3137
|-0,0055
|-0,1609
|JPY/USD
|101,84
|1,31
|-18,71
|RUB/USD
|64,5882
|-0,4545
|-7,9327
|TRY/USD
|2,9535
|0,0187
|0,0321
|CNY/USD
|6,6695
|0,01
|0,1758
Tural İbadlıАвтор новости
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