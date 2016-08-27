Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2016)

27 августа, 2016 09:39

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 49,92 0,25 12,88 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,64 0,31 10,36 Золото (доллар/унция) 1324,6 0 -108,5 Индексы Dow-Jones 18395,4 -53,01 970,37 S&P 500 2169,04 -3,43 125,1 Nasdaq 5218,92 6,72 211,51 Nikkei 16360,71 -195,24 -2673 Dax 10587,77 58,18 -155,24 FTSE 100 6838,05 21,15 595,73 CAC 40 4441,87 35,26 -195,19 Shanghai Composite 3070,31 1,98 -468,87 Bist 100 77119,65 329,76 5392,66 RTS 973,43 7,14 216,39 Валюта USD/EUR 1,1198 -0,0087 0,0342 USD/GBP 1,3137 -0,0055 -0,1609 JPY/USD 101,84 1,31 -18,71 RUB/USD 64,5882 -0,4545 -7,9327 TRY/USD 2,9535 0,0187 0,0321 CNY/USD 6,6695 0,01 0,1758