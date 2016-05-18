​Основные фондовые индексы снизились

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 17 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,02% и составил 17 529,98 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,94% - до 2 047,21 пунктов, Nasdaq - на 1,25% - до 4 715,73 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,27% - до 6 167,77 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,34% - до 4 297,57 пунктов, германский DAX - на 0,63% - до 9 890,19 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,28% и составила 1 277,20 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1285 (-0,25%).