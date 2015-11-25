​Основной акционер увеличил депозитный портфель Nikoil Bank

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Объем депозитного портфеля ОАО Nikoil Bank вырос до 266 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, прирост портфеля достигнут за счет размещения на прошлой неделе основным акционером банка вклада в объеме 10 млн. долларов США. Таким образом, акционер увеличил портфель на 4,1%.

Отметим, что объем срочных вкладов физических лиц к концу III квартала 2015 года вырос на 35% и составил 211 млн. манатов. Объем срочных вкладов населения на начало года был равен 165 млн. манатов, прирост в текущем году составил 46 млн. манатов (27,9%).

Напомним, что акционерами Nikoil Bank являются ЗАО Topaz Investments (56,4%), ЗАО Nikoil (42,6%) и ООО ISR Holding(1,0%).

Отметим, что Nikoil Bank - это универсальная финансово-кредитная организация, предлагающая полный пакет услуг, в числе которых - расчетные, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, осуществляемые в национальной и иностранной валютах. Филиальная сеть банка насчитывает 21 точку продаж, которые располагаются как в Баку, так и в регионах Азербайджана.