Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

28 августа, 2019 13:27

https://report.az/storage/news/b36d73f0d8ede0651587f0c48bc6b26b/3cea8ecd-1f04-49b7-8c1b-993eda56ccac_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 59,92 0,93 6,12 Нефть WTI (доллар/баррель) 55,53 1,59 10,12 Золото (доллар/унция) 1 550,90 13,00 269,60 Индексы Dow-Jones 25 777,90 -120,93 2 450,44 S&P 500 2 869,16 -9,22 362,31 Nasdaq 7 826,95 -26,78 1 191,67 Nikkei 20 479,42 -25,58 464,65 Dax 11 668,91 10,87 1 109,95 FTSE 100 7 068,11 -26,87 339,98 CAC 40 INDEX 5 352,03 1,01 621,34 Shanghai Composite 2 893,76 -17,35 399,86 Bist 100 95 723,50 -1 377,81 4 453,02 RTS 1 257,61 -10,64 188,89 Валюта USD/EUR 1,1091 -0,0010 -0,0366 USD/GBP 1,2231 0,0012 -0,0523 JPY/USD 105,7700 0,0700 -3,9200 RUB/USD 66,4256 0,3886 -2,9258 TRY/USD 5,8030 -0,0185 0,5136 CNY/USD 7,1649 0,0041 0,2864