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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя ценаРазница с ценой закрытия
предыдущего дня		Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)59,920,936,12
Нефть WTI (доллар/баррель)55,531,5910,12
Золото (доллар/унция)1 550,9013,00269,60
Индексы
Dow-Jones25 777,90-120,932 450,44
S&P 5002 869,16-9,22362,31
Nasdaq7 826,95-26,781 191,67
Nikkei20 479,42-25,58464,65
Dax11 668,9110,871 109,95
FTSE 1007 068,11-26,87339,98
CAC 40 INDEX5 352,031,01621,34
Shanghai Composite2 893,76-17,35399,86
Bist 10095 723,50-1 377,814 453,02
RTS1 257,61-10,64188,89
Валюта
USD/EUR1,1091-0,0010-0,0366
USD/GBP1,22310,0012-0,0523
JPY/USD105,77000,0700-3,9200
RUB/USD66,42560,3886-2,9258
TRY/USD5,8030-0,01850,5136
CNY/USD7,16490,00410,2864
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