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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 58,53 0,00 4,73
Нефть WTI (доллар/баррель) 54,93 0,43 9,52
Золото (доллар/унция) 1 522,60 14,10 241,30
Индексы
Dow-Jones 25 897,71 - 389,73 2 570,25
S&P 500 2 883,09 - 35,56 376,24
Nasdaq 7 863,41 - 95,73 1 228,13
Nikkei 20 684,82 0,00 670,05
Dax 11 679,68 - 14,12 1 120,72
FTSE 100 7 226,72 - 27,13 498,59
CAC 40 5 310,31 - 17,61 579,62
Shanghai Composite 2 814,99 40,24 321,09
Bist 100 99 405,03 0,00 8 134,55
RTS 1 294,12 4,65 225,40
Валюта
USD/EUR 1,1210 0,0010 - 0,0267
USD/GBP 1,2091 0,0058 - 0,0663
JPY/USD 105,2700 - 0,4200 - 4,4200
RUB/USD 65,4705 0,2105 - 3,8809
TRY/USD 5,5619 0,0667 0,2725
CNY/USD 7,0581 - 0,0042 0,1796
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