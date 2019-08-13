Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

13 августа, 2019 09:46

https://report.az/storage/news/973c3a8a3b740eec66b2ee4ab9eac24b/c44a7eb6-ffc3-43d9-af1a-934c78ef8ecd_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 58,53 0,00 4,73 Нефть WTI (доллар/баррель) 54,93 0,43 9,52 Золото (доллар/унция) 1 522,60 14,10 241,30 Индексы Dow-Jones 25 897,71 - 389,73 2 570,25 S&P 500 2 883,09 - 35,56 376,24 Nasdaq 7 863,41 - 95,73 1 228,13 Nikkei 20 684,82 0,00 670,05 Dax 11 679,68 - 14,12 1 120,72 FTSE 100 7 226,72 - 27,13 498,59 CAC 40 5 310,31 - 17,61 579,62 Shanghai Composite 2 814,99 40,24 321,09 Bist 100 99 405,03 0,00 8 134,55 RTS 1 294,12 4,65 225,40 Валюта USD/EUR 1,1210 0,0010 - 0,0267 USD/GBP 1,2091 0,0058 - 0,0663 JPY/USD 105,2700 - 0,4200 - 4,4200 RUB/USD 65,4705 0,2105 - 3,8809 TRY/USD 5,5619 0,0667 0,2725 CNY/USD 7,0581 - 0,0042 0,1796

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