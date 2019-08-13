|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|58,53
|0,00
|4,73
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|54,93
|0,43
|9,52
|Золото (доллар/унция)
|1 522,60
|14,10
|241,30
|Индексы
|Dow-Jones
|25 897,71
|- 389,73
|2 570,25
|S&P 500
|2 883,09
|- 35,56
|376,24
|Nasdaq
|7 863,41
|- 95,73
|1 228,13
|Nikkei
|20 684,82
|0,00
|670,05
|Dax
|11 679,68
|- 14,12
|1 120,72
|FTSE 100
|7 226,72
|- 27,13
|498,59
|CAC 40
|5 310,31
|- 17,61
|579,62
|Shanghai Composite
|2 814,99
|40,24
|321,09
|Bist 100
|99 405,03
|0,00
|8 134,55
|RTS
|1 294,12
|4,65
|225,40
|Валюта
|USD/EUR
|1,1210
|0,0010
|- 0,0267
|USD/GBP
|1,2091
|0,0058
|- 0,0663
|JPY/USD
|105,2700
|- 0,4200
|- 4,4200
|RUB/USD
|65,4705
|0,2105
|- 3,8809
|TRY/USD
|5,5619
|0,0667
|0,2725
|CNY/USD
|7,0581
|- 0,0042
|0,1796
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/973c3a8a3b740eec66b2ee4ab9eac24b/c44a7eb6-ffc3-43d9-af1a-934c78ef8ecd_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости