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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя ценаРазница с ценой
закрытия предыдущего
дня		Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)60,712,186,91
Нефть WTI (доллар/баррель)56,761,8311,35
Золото (доллар/унция)1514,1-8,5232,8
Индексы00
Dow-Jones26279,91382,22952,45
S&P 5002926,3243,23419,47
Nasdaq8016,36152,951381,08
Nikkei20455,44-229,38440,67
Dax11750,1370,451191,17
FTSE 1007250,924,18522,77
CAC 40 INDEX5363,0752,76632,38
Shanghai Composite2797,26-17,73303,36
Bist 10099405,0308134,55
RTS1297,853,73229,13
Валюта
USD/EUR1,1185-0,0025-0,0282
USD/GBP1,2073-0,0018-0,0681
JPY/USD106,721,45-2,97
RUB/USD64,9331-0,5374-4,4183
TRY/USD5,57910,01720,2897
CNY/USD7,0433-0,01480,1648
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