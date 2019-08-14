Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

14 августа, 2019 10:07

https://report.az/storage/news/07adf52a81fcbd23c47c2eee82171a81/82b95fb7-0703-40de-8575-ad700bc51e9d_292.jpg Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 60,71 2,18 6,91 Нефть WTI (доллар/баррель) 56,76 1,83 11,35 Золото (доллар/унция) 1514,1 -8,5 232,8 Индексы 0 0 Dow-Jones 26279,91 382,2 2952,45 S&P 500 2926,32 43,23 419,47 Nasdaq 8016,36 152,95 1381,08 Nikkei 20455,44 -229,38 440,67 Dax 11750,13 70,45 1191,17 FTSE 100 7250,9 24,18 522,77 CAC 40 INDEX 5363,07 52,76 632,38 Shanghai Composite 2797,26 -17,73 303,36 Bist 100 99405,03 0 8134,55 RTS 1297,85 3,73 229,13 Валюта USD/EUR 1,1185 -0,0025 -0,0282 USD/GBP 1,2073 -0,0018 -0,0681 JPY/USD 106,72 1,45 -2,97 RUB/USD 64,9331 -0,5374 -4,4183 TRY/USD 5,5791 0,0172 0,2897 CNY/USD 7,0433 -0,0148 0,1648

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