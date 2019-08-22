Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

22 августа, 2019 11:02

https://report.az/storage/news/b4ea25999dfec11734e7084fd32117e3/2fce5ece-49b1-4bd2-a315-238929089590_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 60,11 -0,26 6,31 Нефть WTI (доллар/баррель) 55,51 -0,83 10,10 Золото (доллар/унция) 1 510,20 -3,00 228,90 Индексы Dow-Jones 26 202,73 240,29 2 875,27 S&P 500 2 924,43 23,92 417,58 Nasdaq 8 020,21 71,65 1 384,93 Nikkei 20 609,71 -8,41 594,94 Dax 11 802,85 151,67 1 243,89 FTSE 100 7 203,97 78,97 475,84 CAC 40 INDEX 5 435,48 90,84 704,79 Shanghai Composite 2 868,20 -15,60 374,30 Bist 100 95 522,11 -509,70 4 251,63 RTS 1 280,19 15,60 211,47 Валюта USD/EUR 1,1082 -0,0015 -0,0370 USD/GBP 1,2124 -0,0025 -0,0630 JPY/USD 106,4300 -0,0700 -3,2600 RUB/USD 65,8000 -0,5967 -3,5514 TRY/USD 5,7276 -0,0059 0,4382 CNY/USD 7,0727 0,0174 0,1942

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