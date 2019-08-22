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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня		 Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 60,11 -0,26 6,31
Нефть WTI (доллар/баррель) 55,51 -0,83 10,10
Золото (доллар/унция) 1 510,20 -3,00 228,90
Индексы
Dow-Jones 26 202,73 240,29 2 875,27
S&P 500 2 924,43 23,92 417,58
Nasdaq 8 020,21 71,65 1 384,93
Nikkei 20 609,71 -8,41 594,94
Dax 11 802,85 151,67 1 243,89
FTSE 100 7 203,97 78,97 475,84
CAC 40 INDEX 5 435,48 90,84 704,79
Shanghai Composite 2 868,20 -15,60 374,30
Bist 100 95 522,11 -509,70 4 251,63
RTS 1 280,19 15,60 211,47
Валюта
USD/EUR 1,1082 -0,0015 -0,0370
USD/GBP 1,2124 -0,0025 -0,0630
JPY/USD 106,4300 -0,0700 -3,2600
RUB/USD 65,8000 -0,5967 -3,5514
TRY/USD 5,7276 -0,0059 0,4382
CNY/USD 7,0727 0,0174 0,1942
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