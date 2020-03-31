|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|23,15
|- 1,78
|- 45,18
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|21,3
|- 0,21
|- 40,47
|Золото (доллар/унция)
|1 637,80
|- 16,30
|119,70
|Индексы
|Dow-Jones
|22 327,48
|690,70
|- 6 317,78
|S&P 500
|2 626,65
|85,18
|- 613,37
|Nasdaq
|7 774,15
|271,77
|- 1 232,47
|Nikkei
|18 994,08
|- 395,35
|- 4 680,99
|Dax
|9 815,97
|183,45
|- 3 521,14
|FTSE 100
|5 563,74
|53,41
|- 2 081,16
|CAC 40
|4 378,51
|27,02
|- 1 658,58
|Shanghai Composite
|2 758,81
|- 13,39
|- 274,52
|Bist 100
|88 059,46
|- 65,58
|- 25 624,14
|RTS
|958,54
|3,20
|- 590,86
|Валюта
|USD/EUR
|1,1022
|- 0,0119
|- 0,0176
|USD/GBP
|1,2342
|- 0,0118
|- 0,0771
|JPY/USD
|108,3500
|0,4100
|- 0,8100
|RUB/USD
|79,6060
|0,6858
|17,4685
|TRY/USD
|6,5760
|0,1218
|0,6266
|CNY/USD
|7,0875
|-0,0085
|0,1078
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.03.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/01d7b93cb2dcae7bdb0bbfdca457aa07/a28ca48e-555d-4f1e-bf93-0266f2307562_292.jpg
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