Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.03.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

31 марта, 2020 09:28

https://report.az/storage/news/01d7b93cb2dcae7bdb0bbfdca457aa07/a28ca48e-555d-4f1e-bf93-0266f2307562_292.jpg

Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 23,15 - 1,78 - 45,18 Нефть WTI (доллар/баррель) 21,3 - 0,21 - 40,47 Золото (доллар/унция) 1 637,80 - 16,30 119,70 Индексы Dow-Jones 22 327,48 690,70 - 6 317,78 S&P 500 2 626,65 85,18 - 613,37 Nasdaq 7 774,15 271,77 - 1 232,47 Nikkei 18 994,08 - 395,35 - 4 680,99 Dax 9 815,97 183,45 - 3 521,14 FTSE 100 5 563,74 53,41 - 2 081,16 CAC 40 4 378,51 27,02 - 1 658,58 Shanghai Composite 2 758,81 - 13,39 - 274,52 Bist 100 88 059,46 - 65,58 - 25 624,14 RTS 958,54 3,20 - 590,86 Валюта USD/EUR 1,1022 - 0,0119 - 0,0176 USD/GBP 1,2342 - 0,0118 - 0,0771 JPY/USD 108,3500 0,4100 - 0,8100 RUB/USD 79,6060 0,6858 17,4685 TRY/USD 6,5760 0,1218 0,6266 CNY/USD 7,0875 -0,0085 0,1078

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Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (31.03.2020)

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