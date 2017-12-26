Опубликован прогноз по крупнейшим мировым экономикам

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ К 2032 году сразу три места в первой четверке крупнейших (по объему ВВП) экономик мира будут занимать страны Азии, следует из обновленной редакции доклада World Economic League Table (WELT) британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR).

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, согласно расчетам экспертов, к этому моменту лидером в рейтинге прочно станет Китай, а на третье место поднимется Индия (сейчас она только на седьмом), вытеснив на четвертое Японию. Единственным неазиатским государством в первой четверке крупнейших экономик мира, по данным CEBR, в 2032 году будут США. Из обновленного прогноза следует, что статус глобального экономического лидера Штаты утратят в 2030 году, то есть на год позже, чем прогнозировалось в предыдущей версии WELT.

Эксперты CEBR прогнозируют, что свои позиции продолжат сдавать и остальные бывшие лидеры, так что к 2032 году доля развивающихся стран в мировой экономике вырастет до 56%, тогда как в 2000-м составляла лишь 24%. Так, например, Пакистан, в 2017 году занявший лишь 41-е место в списке крупнейших экономик мира, к 2032-му поднимется на 25-е, а Бангладеш - с 43 на 31-е место.

В то же время доля экономик стран Европы к 2032 году согласно прогнозу CEBR сократится до 13,8%, уменьшившись по сравнению с 2000-м примерно вдвое. При этом Италия уже в 2027 году уйдет из первой десятки экономик мира, опустившись к 2032 году на 13-е место, Германия перейдет с 4-го на 5-е, Великобритания - с 6-го на 7-е место, а Франция - с 5-го на 9-е.

В то же время в первую десятку войдут Южная Корея (с 12-го места в 2017 году поднимется на восьмое) и Индонезия (с 16 на 10-е), а Бразилия, ныне занимающая 8-е место, поднимется на 6-е, обойдя Францию и Британию.

С сохранением низких мировых цен на нефть эксперты CEBR связывают быстрое падение в рейтинге экономик стран мира ряда крупнейших производителей нефти. В частности, Россия согласно прогнозу к 2032 году опустится с 11-го сразу на 17-е место, уступив Турции, Испании и ряду других стран.

Серьезные потери понесут, по мнению экспертов CEBR, и экономики нефтедобывающих стран Ближнего Востока, в том числе Саудовской Аравии. По данным CEBR, ее ВВП сейчас почти вдвое больше ВВП Израиля, однако к 2032 году эти две страны практически сравняются.