Определяется порядок применения финансовых санкций ЦБА за необеспечение обязательных резервов

Будет определен порядок применения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) финансовых санкций в связи с необеспечением обязательных резервов.
Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".
Согласно документу, сумма финансовой санкции рассчитывается в манатном эквиваленте в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения факта необеспечения обязательного резерва, по официальному курсу, установленному на день обнаружения, и с корреспондентского счета кредитной организации в национальной валюте в ЦБА, а если на этом счете недостаточно средств - с корреспондентских счетов в иностранной валюте.
Помимо применения финансовых санкций за несоблюдение норм обязательных резервов, Совет директоров Центрального банка имеет право ограничить участие соответствующей кредитной организации в операциях на открытом рынке или проведение отдельных банковских операций.
В случае резкого отклонения от норм ликвидности, применяемых ЦБА в какой-либо кредитной организации, по решению Совета директоров ЦБА эта кредитная организация может быть временно освобождена от требования о наличии обязательных резервов.
Определяется порядок применения финансовых санкций ЦБА за необеспечение обязательных резервовОпределяется порядок применения финансовых санкций ЦБА за необеспечение обязательных резервов Будет определен порядок применения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) финансовых санкций в связи с необеспечением обязательных резервов. Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".
Будет определен порядок применения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) финансовых санкций в связи с необеспечением обязательных резервов.