Определяется порядок применения финансовых санкций ЦБА за необеспечение обязательных резервов

Будет определен порядок применения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) финансовых санкций в связи с необеспечением обязательных резервов. Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Будет определен порядок применения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) финансовых санкций в связи с необеспечением обязательных резервов.



Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".



Согласно документу, сумма финансовой санкции рассчитывается в манатном эквиваленте в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения факта необеспечения обязательного резерва, по официальному курсу, установленному на день обнаружения, и с корреспондентского счета кредитной организации в национальной валюте в ЦБА, а если на этом счете недостаточно средств - с корреспондентских счетов в иностранной валюте.



Помимо применения финансовых санкций за несоблюдение норм обязательных резервов, Совет директоров Центрального банка имеет право ограничить участие соответствующей кредитной организации в операциях на открытом рынке или проведение отдельных банковских операций.



В случае резкого отклонения от норм ликвидности, применяемых ЦБА в какой-либо кредитной организации, по решению Совета директоров ЦБА эта кредитная организация может быть временно освобождена от требования о наличии обязательных резервов.