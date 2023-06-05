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Определяется порядок применения финансовых санкций ЦБА за необеспечение обязательных резервов

Определяется порядок применения финансовых санкций ЦБА за необеспечение обязательных резервов Будет определен порядок применения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) финансовых санкций в связи с необеспечением обязательных резервов. Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".
Финансы
5 июня 2023 г. 11:09
Определяется порядок применения финансовых санкций ЦБА за необеспечение обязательных резервов

Будет определен порядок применения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) финансовых санкций в связи с необеспечением обязательных резервов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, сумма финансовой санкции рассчитывается в манатном эквиваленте в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения факта необеспечения обязательного резерва, по официальному курсу, установленному на день обнаружения, и с корреспондентского счета кредитной организации в национальной валюте в ЦБА, а если на этом счете недостаточно средств - с корреспондентских счетов в иностранной валюте.

Помимо применения финансовых санкций за несоблюдение норм обязательных резервов, Совет директоров Центрального банка имеет право ограничить участие соответствующей кредитной организации в операциях на открытом рынке или проведение отдельных банковских операций.

В случае резкого отклонения от норм ликвидности, применяемых ЦБА в какой-либо кредитной организации, по решению Совета директоров ЦБА эта кредитная организация может быть временно освобождена от требования о наличии обязательных резервов.

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