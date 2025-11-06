Определились бюджетные расходы Центра рыболовства и аквакультуры на этот год

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 27 декабря 2024 года "О некоторых вопросах, связанных с применением закона "О государственном бюджете на 2025 год" от 16 декабря 2024 года".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, расходы Службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов в бюджете снижены с 1 384 537 манатов до 563 681 маната, взамен основные расходы Центра рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства в бюджете определены в размере 820 856 манатов.

В то же время расходы Министерства экологии и природных ресурсов в бюджете снижены с 16 850 726 манатов до 16 568 470 манатов, дополнительные расходы Центра рыболовства и аквакультуры в бюджете определены в размере 282 256 манатов.