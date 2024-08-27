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Определен верхний предел инвестиций, подлежащих страхованию в Азербайджане

Определен верхний предел инвестиций, подлежащих страхованию в Азербайджане В Азербайджане максимальный предел суммы страхования от риска потери средств инвесторов и финансовых инструментов в инвестиционных компаниях, утративших платежеспособность установлен на уровне 100 тыс. манатов.
Финансы
27 августа 2024 г. 17:39
Определен верхний предел инвестиций, подлежащих страхованию в Азербайджане

В Азербайджане максимальный предел суммы страхования от риска потери средств инвесторов и финансовых инструментов в инвестиционных компаниях, утративших платежеспособность установлен на уровне 100 тыс. манатов.

Об этом Report сказал исполнительный директор Ассоциации участников фондового рынка Азербайджана (AFBİA) Мурад Яхьяев.

По его словам, в связи с этим в закон "О страховании вкладов" будут внесены изменения, касающиеся страхования инвестиционных счетов.

Он отметил, что в случае банкротства инвестиционной компании средства до 100 тыс. манатов, находящиеся на инвестиционном счете клиента, будут компенсированы.

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