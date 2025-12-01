Определен статус Центра цифровых финансов Минфина

Кабинет министров внес изменения в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства финансов", утвержденный постановлением от 6 апреля 2010 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, в список включено ООО "Центр цифровых финансов" при министерстве.

Напомним, что "Центр цифровых финансов" был создан на базе Информационно-вычислительного центра, функционирующего с 2005 года. Его уставный капитал составляет 6 тыс. манатов.