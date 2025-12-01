Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Определен статус Центра цифровых финансов Минфина

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 17:22
    Кабинет министров внес изменения в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства финансов", утвержденный постановлением от 6 апреля 2010 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно постановлению, в список включено ООО "Центр цифровых финансов" при министерстве.

    Напомним, что "Центр цифровых финансов" был создан на базе Информационно-вычислительного центра, функционирующего с 2005 года. Его уставный капитал составляет 6 тыс. манатов.

    Maliyyə Nazirliyinin "Rəqəmsal Maliyyə Mərkəzi"nin statusu müəyyən edilib
